A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának augusztus 24-ei előzetese

A Pátria Rádió katolikus egyházi műsorának augusztus 24-ére szóló előzetese.

A CSEMADOK által szervezett VIII. Országos Szent István Király Ünnepség alkalmából istentiszteletet rögzítettünk Deákin. A felvétel szerkesztett változatát hallhatják. Prédikált Tóth László kanonok, érseki helynök. Igét hirdetett és áldást mondott Édes Ákos református lelkipásztor. Orgonált Ternóczky István orgonaművész és Záreczky György kántor.

Szerkesztő: Ürge Tamás

Adásidő : 2025. 08. 24. vasárnap 7 óra 5 perc

Ismétlés : 2025. 08. 25. hétfő 13 óra 5 perc

