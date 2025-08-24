Csak kültéren lehet megtartani a közös tanévnyitó ünnepségeket a Komáromi járásban

A napokban tájékoztatta az oktatási intézményeket a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) arról, hogy tekintettel a járásban növekvő számú A típusú vírusos hepatitis (sárgaság, avagy a piszkos kezek betegsége) megbetegedésekre, a fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a továbbiakban a következő, a betegség terjedésének megelőzésére irányuló intézkedéseket tartsák be.

Ezek közé tartozik, hogy tilos a közös tanévnyitó ünnepségeket beltéri helyiségekben megtartani. Az egyes osztályok külön-külön megtarthatják az osztálytermekben is, de ételek és italok fogyasztása nélkül, ahogy a szülői értekezleteket is. A rendezvény után gondoskodni kell a helyiségek és az érintkezési felületek teljes fertőtlenítéséről vírusölő szerekkel.

Ezen felül a Komáromi járásban tilos tömegrendezvényeket (sport-, kulturális, társasági) szervezni.

Az óvodákban elengedhetetlen a reggeli szűrés szigorú végrehajtása, amikor a gyerekek megérkeznek a közösségi létesítményekbe. A gyerekek érkezése után ajánlott a kezeiket folyó, melegvízzel és folyékony szappannal megmosni. Az óvodások számára nem ajánlott alkoholos kézfertőtlenítő használata – hívják fel a figyelmet.

Az intézményeket fokozott higiéniai és járványügyi előírások szerint kell üzemeltetni, azaz rendszeresen fertőtleníteni kell a helyiségeket és a felületeket vírusölő készítményekkel. Ezen felül a textil törülközők használata tilos – egyszer használatos kéztörlőket kell használni.

Minden tanulót meg kell tanítani az alapos kézmosás fontosságára, különösen étkezés előtt. Az iskolaépületbe, az étkezőbe és a tornaterembe való belépéskor gondoskodni kell az általános és középiskolás tanulók kézfertőtlenítéséről alkoholos kézfertőtlenítő szerrel, amely teljes vírusölő hatással rendelkezik. A testnevelés órákat csak az iskola külső területén lehet megtartani.

Minimalizálni kell a közös tantermek (pl. multimédiás tanterem stb.) használatát, használatuk esetén pedig el kell végezni a helyiségek és felületek fertőtlenítését. A közös étkezési helyiségekben (iskolai étkezdék, ételosztók) gondoskodni kell az edények lehető legmagasabb hőmérsékleten történő mosásáról, fertőtlenítőszerek használatával.

A sárgaság egy fertőző betegség, amelyet a hepatitis A vírus okoz. A betegség emberről emberre terjedhet szokásos érintkezés útján. Az emberben vírusos májgyulladást okoz. A hepatitis A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezés útján terjed, általában a személyes higiéniai szabályok be nem tartása esetén (különösen a WC használata után és étkezés előtt történő kézmosás elmulasztása esetén), szoros érintkezés során, főként családokban és gyermekcsoportokban, vagy közvetve szennyezett víz és élelmiszerek útján.

Ez a vírus rendkívül ellenálló a külső környezeti hatásokkal szemben – figyelmeztetnek a közegészségügyi hivatal szakértői. A sárgaság vírus a széklettel ürül. A betegség lappangási ideje (az idő a vírus szervezetbe jutásától az első tünetek megjelenéséig) 15–50 nap. Az A-típusú sárgaság fertőzősége már 1–2 héttel a tünetek megjelenése előtt megkezdődik.

A vírusos hepatitis A betegség tüneteinek megjelenése esetén, azaz influenza-szerű tünetek és gyomor-bélrendszeri tünetek (teltségérzet és „rossz emésztés”, hányinger, hányás, hasmenés) ízületi fájdalmakkal, általános rosszulléttel, lázzal, esetleg sötét vizelettel, világos széklettel, valamint a bőr és a szemfehérje sárgulásával kombinálva, haladéktalanul fel kell keresni a kezelőorvost.

SZE/Felvidék.ma