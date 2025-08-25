Home Kitekintő Felvidéki kitüntetettjei is vannak az idei Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjnak
Kitekintő

Felvidéki kitüntetettjei is vannak az idei Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjnak

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Soós Lajos/MTI)

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban. Az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.

Az elismerést azok kapják,

akik a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, az egyházi életben, a tudományban, a kommunikációban, tömegtájékoztatásban vagy a gazdasági önszerveződésben kiemelkedő tevékenységet végeznek, akik a mi magyar világunkhoz tartoznak és képesek felismerni a közösség erejét és fontosságát

– mondta Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a díjátadón.

Emlékeztetett: a Külhoni Magyarságért Díjat 2011-ben alapította Orbán Viktor miniszterelnök, 2019-től a Magyar Diaszpóra Tanács javaslatát követően a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése nyomán a díj a 2018-ban elhunyt Kallós Zoltán nevét viseli. A döntés nyomán tehát a teljes magyarság képviselteti magát a díjban, mert együttműködés és egyetértés hozta létre – hangsúlyozta.

Az államtitkár rámutatott: minden közösségnek vannak alapvető fontosságú személyei, akiknek munkássága tiszteletet érdemel, s életművük eligazodási pontnak bizonyul.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett: az elmúlt napokban ünnepeltük a magyarság egyik alapvető személyének a munkásságát, amely azért maradt minden nemzedék számára igazodási pont, mert Szent István király örök értékek mentén munkálkodott.

Hittel, bölcsességgel, alázattal, ugyanakkor határozottsággal szállt síkra nemzete és országa érdekében, s Magyarország kormánya ehhez az úthoz talált vissza az elmúlt 15 évben – hangsúlyozta.

Elődök, vezetők, segédek, családtagok és utódok munkái révén valósult meg országunk és nemzetünk felvirágzása ezer esztendeje – mondta Nacsa Lőrinc, hozzátéve: ma is csapatban és csapatmunkában gondolkodunk, egy olyan csapatban, amelyben ott vannak évszázadokat átölelő társaink is.

Ami első királyunk célja volt a szabad, független és virágzó nemzet, azt ma Magyarország kormánya, tiszteletben tartva a hagyományainkat, de modern eszközökkel és kortárs csapattal hívja életre – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve: ennek a kortárs csapatnak részei a mai díjazottak is.

A közös cél a magyarság szülőföldön való boldogulása és gyarapodása, az erősödő magyarság, s hogy minden magyar felelős minden magyarért – hangsúlyozta, hozzátéve: aki ehhez a célhoz ragaszkodik, aki ennek a parancsolatnak enged, az tiszteletet és elismerést érdemel. Magyarország kormánya pedig ezzel a díjjal fejezi ki a tiszteletet és az elismerést – mutatott rá.

A díjat a Mini Erdély Park, Gáspár-Barra Réka újságíró, Hrubík Béla költő, a Napsugár és Szivárvány gyermekirodalmi lapok, a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó Testület, a tordai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a maradéki Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a Credo Verséneklő Együttes és Hajós Ferenc jogász érdemelte ki.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A magyar kormány megóvja a gazdaságot az európai...

Lavrov szerint Oroszország készen áll a találkozóra Zelenszkijjel,...

Magyar nyelvű misével, Szent István-ereklyével emlékeztek meg Bécsben...

Magyar éremeső a milánói kajak-kenu világbajnokságon

Az üldözött keresztények számíthatnak Magyarországra

Trump két héten belül eldönti, milyen irányban lép...

Szeptemberig olasz börtönben marad az Északi Áramlat elleni...

Közös nyilatkozatot adott ki az EU és az...

A magyar és a szlovák kormány felszólította Brüsszelt,...

Komoly növekedés tapasztalható a migrációban

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma