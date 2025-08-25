Újabb átverési módszer: külföldi számról hívják a gyanútlan áldozatokat

A rendőrség figyelmezteti a lakosságot, hogy csaló telefonhívások terjednek, amelyek osztrák számról érkeznek. A hatóság arra kéri az embereket, hogy ne vegyék fel az ismeretlen hívásokat, és semmiképpen se adják ki személyes adataikat vagy bankkártya-információikat idegeneknek. A rendőrség szerint a módszer egy olyan átverési séma része, amely végül hamis befektetési platformhoz vezet.

„Automatizált hang utasítja az áldozatot, hogy adja hozzá a kapcsolatot a WhatsApp-alkalmazásban. A kommunikáció ezt követően a Telegramon folytatódik, ahol a csalók otthoni munkát kínálnak” – ismertette rendőrség a közösségi oldalán.

Mint hozzátették, a kezdeti feladatok egyszerű kattintásokból, reklámoklájkolásából állnak, sőt, kisebb pénzjutalmat is felajánlanak, hogy hitelesnek tűnjön az ajánlat. Ezt követően azonban a gyanútlan áldozatot regisztrációra csábítják egy hamis befektetési platformon, magas hozamot ígérve.

„Az áldozat először csak kisebb összegeket küld – néhány eurót –, később azonban már akár több ezer eurót is. A csalók gyakran elkérik a személyes adatokat, köztük a személyi igazolvány másolatát is”

– tették hozzá a rendőrök.

A rendőrség hangsúlyozza: nem ajánlott ismeretlen számokról érkező hívásokat fogadni. „Már önmagában az is nagyon szokatlan, ha egy külföldi számról automatizált hang beszél önnel” – hívták fel a figyelmet. Amennyiben valaki ellenőrizhetetlen pénzveszteséget tapasztal a bankszámláján, a hatóság azt tanácsolja, hogy haladéktalanul tiltsa le a bankkártyáját, és tegyen feljelentést a rendőrségen.

BN/Felvidék.ma/TASR