A helyi közösség erejéről, a felhőtlen szórakozásról és Európa jövőjéről szólt a kétyi falunap

A hétvégén a határ mindkét oldaláról és távolabbról is sokan érkeztek Érsekkétyre, ahol a „Párbeszédben a kultúrák: Közösen formáljuk Európa jövőjét” elnevezésű falunapot rendezték meg. Az esemény nemcsak a hagyományos közösségi nap hangulatát hozta el, hanem egy nagyszabású, határon átívelő európai uniós projekt fontos állomásává is vált.

A rendezvény egyik legmeghittebb mozzanata a kenyérszentelés volt, amely az új kenyér és a bőség üzenetét hordozta.

Ahogy Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke fogalmazott: „Az új kenyér mellett belekóstoltunk egy Kárpát-medencei és lengyel testvértelepülés-találkozóba, egy európai fórumba és persze a búcsúba, ahol volt minden, ahogy az lenni szokott – leginkább jókedv és bőség.”

Közös gondolkodás Európa jövőjéről

A falunap keretében szakmai panelbeszélgetést is tartottak, ahol Csáky Pál egykori miniszterelnök-helyettes és európai parlamenti képviselő, Tárnok Balázs, a John Lukács Intézet igazgatója, Heringes Walter, a Magyar Szövetség elnöki koordinátora és Gödrei Zoltán, a magyarországi Kéty polgármestere osztották meg gondolataikat Európa jövőjéről, a kulturális párbeszéd és az együttműködés fontosságáról. A beszélgetést Csonka Ákos moderálta.

Ünnep és fejlődés kéz a kézben

A szombati nap másik jelentős eseménye az volt, hogy ünnepélyesen átadták a felújított helyi utakat.

A község közel 300 ezer eurós támogatást nyert az Integrált Területi Beruházások alapból, amelynek köszönhetően biztonságosabb és kényelmesebb lett a közlekedés.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke hangsúlyozta: „Kéty község dinamikusan fejlődik, és számos új projekt valósul meg az utóbbi időben. Ez Farkas Attila polgármester úr kitartó munkáját és az erős megyei képviseletet dicséri.”

Gazdag kulturális program

A falunap kulturális kínálata igazi közösségi ünneppé varázsolta a rendezvényt. A színpadon egymást követték a helyi és vendégfellépők: a Nádas Pindúrok ifjúsági néptánccsoport, a Nádaska ifjúsági néptánccsoport, Bohák Anikó szavalata, a lengyelországi Kety Idősek Együttesének zenei műsora, a Pacsirta éneklőcsoport, a helyi Egyházi Alapiskola és Óvoda Kolibri moderntánc-csoportja, a diósdi Német Hagyományőrző Sváb Tánccsoport, Németh Enikő mesemondása, a Nádas ifjúsági néptánccsoport, valamint a lengyelországi Kety Népdalkör és Néptáncegyüttes produkciója.”

A két estét a sztárvendégek koronázták meg: Vastag Csaba, a Hungarock, a Glamour zenekar, Zsákovics László, a NeotonInfinity Show és a Party Duó, akik fergeteges hangulatot teremtettek a községben.

Kísérőprogramok kicsiknek és nagyoknak

A falunap igazi családi rendezvény volt, hiszen a színpadi műsorok mellett gazdag kísérőprogram várta a látogatókat: gulyásfőzés a focipályán, kisvasút, lovaglás, íjászat, ugrálóvár, valamint kézművesek, arcfestés és hajfonás.

A kétyi falunap egyszerre volt közösségi ünnep és európai fórum.

A helyiek mellett a vendégek is megtapasztalhatták, hogy a kulturális sokszínűség és a hagyományok ápolása kéz a kézben járhat a modern fejlesztésekkel és az európai párbeszéddel.

„Ez a nap azt mutatta meg, hogy a kistelepülések is fontos szerepet játszhatnak Európa jövőjének alakításában. Köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a fantasztikus eseményhez és településünk dinamikus fejlődéséhez” – összegezte az esemény üzenetét Farkas Attila polgármester, akinek meghívására a vendégek és előadók sora ellátogatott Érsekkétyre.

Csonka Ákos, Felvidék.ma