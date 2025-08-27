Home Itt és Most A tudósok munkája kulcsfontosságú a tudásba vetett hit erősítésében
(Fotó: pixabay.com)

A tudósok, egyetemek, kutatóintézetek munkája kulcsfontosságú a tudásba vetett hit erősítésében – tette közzé állásfoglalásában a Szlovák Műszaki Egyetem (STU). Erről a TASR hírügynökséget Juraj Rybanský, az egyetem szóvivője tájékoztatta.

Az egyetem közleménye szerint az államnak a tudományos eredményekre kell támaszkodnia és azokról érthetően és világosan beszélnie.

„A tudományos kutatások eredményei ellenőrizhetőek, a kísérletek megismételhetőek, ezért a legmegbízhatóbb utat jelentik a társadalmi problémák megoldásához.

Az államnak ezekre a tudományos eredményekre kell támaszkodnia és azokat érthetően és világosan kell kommunikálnia a társadalom felé”

– szögezte le az egyetem.

Azt is kihangsúlyozta, tisztelni kell a tudományos kutatók munkáját, hiszen tényeket szolgáltatnak a társadalmi döntések meghozatalához. Mindemellett az egyetem nem kíván részt venni a politikai vitákban, de meggyőződése, hogy az ország jövője az oktatáson, a képzettségen, a kritikai gondolkodáson, a vitapartner iránti tiszteleten és főleg a tudományos eredmények elfogadásán áll vagy bukik.

TASR/Felvidék.ma

