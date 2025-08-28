A konszolidációs intézkedéseket valószínűleg szeptember 5-én hozzák nyilvánosságra

A konszolidációs intézkedéseket a jövő héten, valószínűleg pénteken hozzák nyilvánosságra. Ezt a csütörtöki, a konszolidációval foglalkozó koalíciós tanácsülést követő sajtótájékoztatón jelentette be Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter és Erik Tomáš (Hlas-SD) munkaügyi miniszter. Közlésük szerint a koalíció megállapodott abban, hogy a hozzáadottérték-adó (áfa) kulcsai nem változnak, a 2. nyugdíjpillérbe történő befizetések nem csökkennek, ahogy a szociális juttatások sem.

Tomáš szerint a csütörtöki koalíciós tanácsülésen az egyetlen téma az állam részéről történő takarékoskodás volt. „A konszolidációból adódó jelentős költségcsökkentések az államigazgatást érintik. A konkrétumokra még jövő hétig várni kell. A jövő hét végén, feltételezhetően pénteken számolhatok be a sajtónak a konkrét intézkedésekről ” – mondta Kamenický.

„Kijelenthetem, hogy ma végleges megállapodás született arról, hogy a szociális juttatásokat, például a nyugdíjjárulékokat, a családtámogatási juttatásokat vagy a rászorulók támogatását semmilyen módon nem érintik a megszorítások.

Azzal érveltem, hogy a minisztériumunk összes kiadásának 94%-a ezekre a juttatásokra megy el, és csak 6%-ot fordítunk a tárca működésére” – tájékoztatott Tomáš.

Tomáš szerint azonban a munkaügyi tárca is hozzájárul a költségmegtakarításokhoz. „Csak annyit mondhatok, hogy a koalíciós tanácsban ma lefolytatott vita kizárólag az államigazgatást érintő takarékoskodásról szólt. Ez jelentős megtakarítás lesz, a teljes konszolidációs csomagot véglegesen a jövő héten ismertetjük” – tette hozzá a munkaügyi miniszter.

„A tizenharmadik havi nyugdíj továbbra is érintetlen marad. Célzott energiatámogatást nyújtunk a lakosság több mint 90 százalékának,

hogy megbirkózzanak az emelkedő energiaárakkal. Mert az emberekre nem számokon és táblázatokon, hanem a valós élettörténeteiken keresztül kell tekinteni” – jegyezte meg Matúš Šutaj Eštok, a Hlas elnöke a csütörtöki ülést követően.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk