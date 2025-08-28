Home Itt és Most Hétfőn folytatja a konszolidációs egyeztetéseket a koalíciós tanács
Hétfőn folytatja a konszolidációs egyeztetéseket a koalíciós tanács

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Csütörtökön folytatta a konszolidációs csomagról és az állami kiadások csökkentéséről szóló egyeztetéseket a koalíciós tanács. A minisztériumok konkrét utasításokat kaptak, a tanácskozás hétfőn (szeptember 1.) 12 órakor folytatódik – közölte Robert Fico (Smer-SD) kormányfő a közösségi hálón.

Fico a szerdai (augusztus 27.) szenicei kihelyezett kormányülés után kijelentette, a végéhez közeledik a jövő évi konszolidációról szóló koalíciós egyeztetés.

Az intézkedések nagy részéről megállapodtak, arról tárgyalnak, milyen mértékben vegyen részt a konszolidációban az állam.

Egyúttal visszautasította, hogy elakadtak volna a tárgyalások a védelmi minisztérium magasabb költségvetése miatt, ahogy ezt Matúš Šutaj Eštok, a Hlas-SD elnöke korábban állította.
Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter a hétfői (augusztus 25.) koalíciós tanácsülés után azt mondta, az utolsó intézkedésekről zajlik az egyeztetés, és a konszolidáció érinti a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalát, a harmadik terület pedig az állami kiadások csökkentése.

