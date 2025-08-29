Home Kitekintő Csehország újra javasolni fogja, hogy korlátozzák az orosz diplomaták mozgását a schengeni övezetben
Csehország újra javasolni fogja, hogy korlátozzák az orosz diplomaták mozgását a schengeni övezetben

Jan Lipavský cseh külügyminiszter(Fotó: TASR)

Csehország az európai uniós külügyminiszterek szombati tanácskozásán Koppenhágában újra javasolni fogja, hogy korlátozzák az orosz diplomaták mozgását a schengeni övezetben – mondta Jan Lipavský cseh külügyminiszter újságíróknak pénteken Prágában, mielőtt elindult volna a dán fővárosba.

„Ahogy az idősebb Cato szenátor Rómában minden beszédében elmondta, hogy Karthágónak vesznie kell, úgy én is ezen a találkozón megismétlem, hogy az Európai Uniónak meg kell állítania az orosz diplomaták szabad mozgását Schengenben”

– jelentette ki a miniszter. A jelenlegi szabályozás aszimmetrikus és lehetőséget az orosz rendszernek, hogy visszaéljen vele – tette hozzá Lipavský.

Ukrajnával kapcsolatban a politikus azt mondta: amíg Vlagyimir Putyin nem mutat őszinte érdeklődést a béke iránt, addig az Európai Uniónak fokoznia a kell a gazdasági nyomást Moszkvára.

A szankciók hatékonyak, ami abból is látszik, hogy az orosz gazdaságban komoly gondok kezdenek mutatkozni.

„Most az árnyékflottáról beszélünk, arról, hogyan kezeljük azokat a forrásokat, amelyekből Oroszország gazdaságát és katonai gépezetét élteti” – mutatott rá Jan Lipavsky.

Az uniós miniszterek tanácskozásán a Nyugaton befagyasztott orosz pénzekről is szó lesz. Csehország azon az állásponton van, hogy ezeknek a pénzeknek a kamatait Ukrajna megsegítésére kellene felhasználni – fejtette ki a cseh külügyminiszter.

MTI

