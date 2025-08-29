Nacsa Lőrinc: a választásokon az utóbbi 15 évben megerősödött nemzeti összetartozás megóvása a tét

A közelgő választásokon a 2010-es nemzetpolitikai fordulat is mérlegre kerül, a voksoláson az utóbbi 15 évben megerősödött nemzeti összetartozás megóvása a tét – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén.

Nacsa Lőrinc szerint folytatni kell azt a munkát, amelyben „minden magyar felelős minden magyarért”,

éltetni kell azt a szellemiséget, amely a határok túloldalán nem idegen földet, hanem a ma élő magyarság szülőföldjét és hazáját is látja.

„Ne engedjünk éket verni magyar és magyar közé olyanok által, akiknek a magyarság levetkőzhető jelmez, a határon elhagyott politikai díszlet. Mi folytatni akarjuk a programokat, az együttműködéseket, amelyek által a határon túli magyarság számtalanszor megmutatta, hogy a nemzet szerves részét képezi és gazdagítja”- mondta a nemzetpolitikai államtitkár.

Kiemelte:

a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben sokat tett azért, hogy a nemzet határokon átívelő egysége egy megélt és mindennapi valóság lehessen:

ezt a célt szolgálták az oktatási és gazdasági programok, a külhoni magyarság közjogi egyesítése, kulturális megerősítése, az önazonosságuk megőrzését szolgáló kezdeményezések.

Nacsa Lőrinc szerint a Vásárhelyi Forgatag olyan ünnep, amely nemcsak a kultúráról, hanem a közösségről, az összetartozásról és a magyarság jövőbe vetett hitéről is szól. Azt kívánta a marosvásárhelyieknek, hogy a Forgatag legyen a találkozás, a megismerés és az újrakezdés ünnepe is.

„Engedjük közel magunkhoz mindazt, ami a magyar kultúra legjava! Éljük át, hogy Marosvásárhely – valakinek földrajzi pont, de – lelki értelemben híd is, amely összeköt bennünket, magyart a magyarral, ma, és az elmúlt évszázadok kapcsolatában is az előttünk járókkal. Éljük át annak a valóságát, hogy csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs” – fogalmazott köszöntőjében a nemzetpolitikai államtitkár.

MTI/Felvidék.ma