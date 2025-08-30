A Világosság református egyházi műsor 2025. augusztus 31-i ajánlója

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: ötezer ember megvendégelése, a Firesz – Duna Mente tinitábora Martoson.

Öt kenyér és két hal – mindössze ennyi volt a tanítványoknál, mégis ötezer férfi lakott jól belőle, az asszonyokon és a gyermekeken kívül. A kenyérszaporítás csodájáról és annak hátteréről Kendi Csaba esperes, bacskai lelkipásztor szól igehirdetésében.

Augusztus 11. és 17. között szervezte meg a Firesz – Duna Mente idei egyhetes tinitáborát Az én történetem címmel, amelynek a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola adott otthont. A tábor témáját az Erdélyi Református Egyházkerület által kiadott Fiatal Tanítványok Hete (Fit7) 2023-ban megjelent első kézikönyve adta, amely az elkényeztetett, de végül a megbocsájtani tudó József történetét boncolgatja. A műsorban összeállitás hallható a táborról.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság egyházi műsor másnap, 13.05 órakor ismét meghallgatható a Pátria rádióban, illetve az adás után az RTVS hangarchívumából is.

A Pátria rádió műsorai az alábbi frekvenciákon érhetőek el: 89,6 MHz Pelsőc, 91,4 MHz Somorja, 98,0 MHz Losonc, 98,3 MHz Kékkő, 98,7 MHz Érsekújvár, 98,9 MHz Pozsony, 102,4 MHz Szenc, 105,8 MHz Szepsi, 105,9 MHz Rozsnyó.