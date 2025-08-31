A zoboralji csillagzarándoklattal befejeződött az augusztusi 1Úton felvidéki szakaszok bejárása

Augusztus utolsó szombatján kelt útra a Zobor-vidék hívő népe, akik az esős idő ellenére is megtették a 1Úton zarándoklat tervezett szakaszát, melyet Patay Péter, a ViaMariae Polgári Társulás elnökségi tagja hirdetett meg.

Az 1Úton nemzetközi zarándoklat a Mária-út Közép-Európában fellelhető Mária-kegyhelyeket, templomokat köti össze és az idei Szentév alkalmából a Remény zarándokaiként keltek és kelnek útra az egész Felvidéket behálózva a zarándokcsoportok.

Az idei évben három dátum idején szerveződött az 1Úton, augusztus 16-án, augusztus 30-án és a szeptember 6-án.

Augusztus 30-án három helységből indultak el a zarándokcsoportok egy irányba, egy cél felé, ezt nevezik csillagzarándoklatnak.

A Csehiről és a Nagykérről érkezők 6-6 kilométert tettek meg Nagycétényig, ahol a Nyitra folyó partján egyesült a három csoport. Innen indulva közösen tették meg a hátralévő 3 kilométert Ďurčo Zoltán püspöki helynök lelki vezetésével, és érkeztek meg a Berencsre, ahol Lőrincz Karolina népviseltbe öltözött asszonytársaival és Kurča Gyula polgármesterrel fogadták az érkezőket. Közösen vonultak a közelmúltban felújított Sarlós Boldogasszony-templomba, ahol a zarándoklatzáró ünnepi szentmiséjét Ďurčo Zoltán püspöki helynök celebrálta, Rudolf Kopecký atya, berencsi plébános segédletével. Ezt követően a berencsi önkormányzat és az egyházközség szeretetlakomára invitálta a zoboralji falvak és tágabb régióból érkezett zarándokokat.

Patay Péter portálunknak elmondta: „az esős időjárás ellenére félszáz reményteljes zarándok vállalta a gyalogos zarándoklatot, melynek egyedi hangulata erősítette bennünk azt az érzést, hogy a remény zarándokai mindig tudják, miért és kivel indulnak útra, és ki vár rájuk az út végén. Az idei évben 8. alkalommal csatlakoztunk ebben a formában az 1Úton nemzetközi zarándoklathoz. Az eső sem ronthatta el kitűzött célunk elérését, így a megtett úton vidám hangulatban, énekekkel, imákkal dicsértük a Mindenhatót. A célállomáson, a berencsi templomban ugyancsak félszázan vártak bennünket, ahol ismételten felemelő együttlét várt ránk” – mondta el a csillagzarándoklat szervezője.

Az 1Úton augusztusi zarándoklatok megtételéhez csatlakozottaz Ipoly-mente hívő népe is. Ők már a hónap elején, a kitűzött időpontok első dátumán, augusztus 16-án teljesítették a felvállat gyalogos szakasz megtételét a Hontnémeti és Palást közti 25 km-es távot, Gyurász Pál atya lelki vezetésével.

A hontnémeti Szent Márton-templomából szentmisén való részvéttel és zarándokáldással indultak el tizennégyen. A csapat a palásti Szent György-templomba érkezett, ahol Gyönyör László plébános agapéval várta a csapatot. A szervező Velebny Gábor volt, aki a ViaMariae Polgári Társulás elnökségi tagja, az Ipoly-mente zarándoklatainak irányítója.

A Mária Út Felvidéken internetes oldalán ezekkel a gondoltokkal szólították meg a zarándoklatra készülőket: „Nyitva áll a lehetőség, hogy útnak induljunk. Elinduljunk egy közös célért. Miért is tegyük ezt meg, mi értelme ennek? Talán azért, hogy ránézzünk saját magunkra. Nekünk mit jelent a Remény, mennyire vagyunk a remény emberei mások számára? Mennyire értjük és érezzük az optimizmus és a reményteliség közötti különbségeket? Sok-sok kérdés merülhet fel bennünk egy igazi zarándoklat során, melyre akár ezen a napon, vagy máskor, akár egyedül vagy a zarándok társakkal együtt kereshetjük a választ. Az útra kelés, az úton levés és megérkezés öröme mindenképp a miénk lehet, nem beszélve az ima erejéről, mert az “elemzés” mellett még fontosabb a ráhagyatkozás, segítség kérés, és a hála kifejezése; a párbeszéd Istennel.”

Hátra van még az 1Úton nemzetközi zarándoklat harmadik dátumára, a szeptember 6-ra tervezett szakaszok megtétele, ami megelőzi és megtiszteli a szeptember 8-i Kisboldogasszony ünnepet, mely a tervek szerint így alakul: Udvard – Kisbaromlak (7 km); Udvard – Pozba (21 km); Kürt – Bény – Kürt (60 km, kerékpáros zarándoklat); Párkány – Bény (21 km); Dercsika – Bacsfa-Szentantal (15 km); Gelle – Bacsfa-Szentantal (12 km); Medvesalja: Vecseklő – Mária-kút (7 km); Medvesalja: Salgóbánya (HU) – Mária-kút (12 km); Palást – Ipolyság (17 km).

Jelentkezés és eligazítás kérhető a csatolt plakáton való elérhetőségeken, amely a Mária Út Felvidéken Facebook oldalon és a mariaut.sk/egy-uton oldalon található.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma