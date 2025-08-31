Köszönet, hogy a felvidéki magyar jövőt választották

Idén is köszönetet mond a Rákóczi Szövetség támogatóival együtt mintegy félezer településen, közel 10 ezer külhoni magyar iskolakezdő kisdiák családjának a magyar iskolaválasztásáért, ami egyet jelent a magyar jövő választásával.

Az iskolakezdők köszöntése 2025. augusztus 30-án, szombaton, a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén, a Rimaszombathoz közeli Bátka település, református templomban vette kezdetét.

A Rákóczi Szövetség munkatársai a külhoni magyar iskolakezdő gyermekek családjainak mintegy félezer településen személyesen adják át a magyar iskolaválasztást elismerő szimbolikus ösztöndíjat, megköszönve a szülőknek azt a felelős és helyes döntést, hogy gyermeküknek szülőföldjükön magyar iskolát választottak.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke az idei első ösztöndíjátadáson elmondta: a határon túli területeken a magyar iskolaválasztás egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásával és nem utolsósorban az egyén többlettudásával és jobb érvényesülésével.

Az ösztöndíjátadásra a Bátkai Alapiskola és Óvoda szeretetteljes környezetében került sor, ahol az óvodavezetők és a leendő elsősök osztályfőnökei fogadták a Rákóczi Szövetség munkatársait.

A gyermekek, akik az országos tanévnyitó ünnepély műsorában is szerepeltek, elmondták, hogy már várják az iskolát, örülnek a szép és új iskolatáskájuknak.

A szülőktől megtudtuk, hogy a 10 ezer forintos támogatás is jól jön az iskolakezdéshez, s hálásak a Rákóczi Szövetség gondoskodásáért és kitüntető figyelméért.

A Rimaszombat és környéke iskoláiban az ösztöndíjátadásokra 2025. szeptember 17-18-án kerül sor, mintegy 301 elsőst köszöntenek majd ünnepélyes keretek között.

Tornalja és vidéke szeptember 16-án számíthat a látogatásra, ott 197 gyermek iratkozott magyar iskolába. Rozsnyó és vidéke pedig novemberben rendezi meg az ösztöndíjátadást további 107 gyermek számára. E szerint a gömöri régióban 605 magyar iskolába íratott kisdiák kezdi meg a 2025/2026-os tanévet.

Az ösztöndíjátadások ütemtervét ITT érik el. A magyar iskolakezdők köszöntésének menetrendje folyamatosan bővül újabb időpontokkal és helyszínekkel.

HE/Felvidék.ma