Lecsófőző Fesztivál Nyékvárkonyban: gasztronómia és sport egy helyen

A Nyékvárkonyban megrendezett Lecsófőző Fesztivál augusztus 30-án, délben vette kezdetét a futballpályán. A kapunyitást követően megtörtént a regisztráció, majd délután egy órától elindult a várva várt lecsófőző verseny, melyen a Magyar Szövetség csapata is részt vett. A délután folyamán a látogatók tűzoltóbemutatót és közúti balesetmentést is láthattak.

Négy órától a Csill & Dance, majd Lentulay Krisztián gondoskodott a jó hangulatról. A fesztivál közben sportélményekben sem volt hiány: a kispályán barátságos mérkőzés zajlott a Békés Vármegyei Polgármesterek Válogatottja és a Warkun Dunamenti Régió Polgármestereinek csapata között. A legkisebbek számára tűzoltós taktikai verseny és ugrálóvár biztosított felhőtlen szórakozást.

A GRACE Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosultak Egyesülete, valamint a FEFOSZ közreműködésével a látogatók az Ability Parkban ismerkedhettek a fogyatékkal élőkkel. Fazekas István, Nyékvárkony polgármestere meghívására – Sárközi Tibor, a GRACE és a FEFOSZ elnöke, valamint Parcer Iván, a FEFOSZ alelnöke vezetésével – érzékenyítő napot szerveztek.

Az Ability Park segítségével a látogatók testközelből tapasztalhatták meg, milyen mindennapi kihívásokkal szembesülnek a hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő emberek.

A program célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket, valamint ráirányítsa a figyelmet a megértés, az elfogadás és az empátia fontosságára.

A nap folyamán több sportágban is lehetőséget kínáltak versenyzésre – íjászat, boccia, versenypohár, darts, kerekesszékes és látássérült versenyek, valamint Grund golf – kicsiknek és nagyoknak egyaránt, több kategóriában. A legjobbak díjazásban részesültek.

Külön köszönet illeti Nagy Józsefet, a Magyar Szövetség elnökségi tagját, aki különdíjakkal jutalmazta a fogyatékkal élő sportolókat. Örömre adott okot, hogy sok helyi iskolás is aktívan bekapcsolódott az érzékenyítő programba. Az egyes versenyek eredményei ezen a linken érhetőek el.

Az Ability Park célja, hogy a résztvevők játékos formában ismerhessék meg a fogyatékkal élők mindennapjait, miközben a társadalom a hiányosságok helyett az emberek meglévő képességeire összpontosít.

Küldetésük nem csupán a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek támogatása, hanem környezetük érzékenyítése, az empátia, az odafigyelés és a nyitott gondolkodás erősítése. A teljes esélyegyenlőségi program elindításával céljuk, hogy élményalapú foglalkozásaikkal szórakoztatva mutassák be a fogyatékkal élők életmódját, ezzel segítve a társadalmi szolidaritás és szociális érzékenység növekedését.

Este hat órától lovasbemutató, toborzótánc, tárogatószó és ágyúszentelés színesítette a lecsófesztivál programját, később a Forte Duó szórakoztatta a közönséget. Az estét és az éjszakát pedig DJ Szilveszter és Anyalai János zenéje zárta.

