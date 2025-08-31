Ünnepi szentmise Balonyon: felszentelték a temető lélekharangját

Augusztus 31-én, vasárnap ünnepi szentmise keretében szentelték fel a balonyi temető új lélekharangját. A Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban megtartott szertartást és a harang megáldását Nagy Pál helyi plébános atya végezte, aki az ünnepi szentmisét is bemutatta.

A szentmise kezdetén Pál atya szeretettel köszöntötte a megjelent híveket és a vendégeket, hangsúlyozva, hogy a közösség egy különösen szép és jelentős eseményre gyűlt össze.

Az ünnepi alkalom méltóságteljes keretet adott a találkozásnak, amelyen a hívek közösen adhattak hálát és imádságban kérték Isten áldását a most felszentelt lélekharangra és mindazokra, akiknek emlékére a temetőben felcsendül majd.

Az ünnepi szentmisében Pál atya a prédikációjában a keresztény alázat és szolgálat fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a mai világ versengésre és sikerhajszára ösztönző légkörében különösen fontos a Krisztustól tanult értékek felmutatása.

„A világ logikája a hatalomra és az elsőbbségre épül, de Jézus szavai felforgatják ezt a gondolkodást: aki nagyobb közületek, legyen a ti szolgátok”

– idézte az evangélium szavait a plébános, rámutatva, hogy az igazi nagyság nem a pozícióban vagy a népszerűségben, hanem az önzetlen szolgálatban és az alázatban rejlik.

Az atya kiemelte, hogy Jézus példát adott tanítványainak a lábmosás cselekedetével, amely „az alázat és a szeretet legnagyobb jele”, s életét is másokért adta. Mint fogalmazott, a keresztény ember küldetése nem a hatalom keresése, hanem a szolgálat: „Aki magát felmagasztalja, megaláztatik, s aki megalázza magát, felmagasztaltatik.”

Pál atya arra buzdította a híveket, hogy ne féljenek a háttérben maradni, hiszen „életünk valódi értéke nem a rangunkban vagy a vagyonunkban, hanem szívünk állapotában és Istenhez fűződő kapcsolatunkban rejlik.”

A plébános hozzátette, a mostani ünnep alkalmat ad arra, hogy megerősödjünk hitünkben és közösségi kapcsolatainkban, s hálát adjunk mindazokért, akik hozzájárultak a temetői lélekharang elkészítéséhez.

„Igaz, hogy a harang szolgálata szomorú, hiszen a temetőben fogjuk hallani, de egyben utat is mutat a Jóisten felé”

– jegyezte meg, arra buzdítva a híveket, hogy a harang szavára mindig szeretettel és imádsággal emlékezzenek az elhunytakra.

A temetői lélekharang megáldására és felszentelésére az ünnepi szentmise keretében került sor. A szertartást Nagy Pál plébános atya végezte.

A harang felszentelése előtt Tovaryš Krisztián, Balony község polgármestere szólt a jelenlévőkhöz, és háláját fejezte ki a helyi római katolikus egyházközségnek a kezdeményezésért. Hangsúlyozta, hogy a temetői halottasház tornyában elhelyezett lélekharang fontos lelki támaszt jelent majd a közösség számára, hiszen minden harangszó imádságra hív és az elhunytakra való szeretetteljes emlékezést szolgálja.

A szentmise zárásaként Pál atya a háláját fejezte ki a közösség összefogásáért és a balonyi hívek áldozatos munkájáért. Külön köszönetet mondott azért is, hogy a balonyi falunap alkalmából a helyi római katolikus egyházközség polgármesteri díjban részesült.

Az atya hangsúlyozta, hogy

az elismerés nem egyetlen embernek, hanem minden balonyinak szól.

Mint fogalmazott, a díj a közösség tevékeny szeretetét, a hitéből fakadó szolgálatot és az elmúlt évek közös erőfeszítéseit ismeri el, s egyben biztatás a jövőre nézve is.

A szentmise végén Nagy Pál atya ünnepi áldásban részesítette a híveket és a jelenlévőket, ezzel zárva a méltóságteljes és lélekemelő szertartást.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma