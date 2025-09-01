Kétnapos fesztivállal ünnepelték Jedlik Ányos örökségét Szímőn

Augusztus 29-én és 30-án immár tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Szímői Fröccsnapokat, amely mára a régió egyik legkedveltebb nyárzáró eseményévé vált. A fesztivál középpontjában a település híres szülötte, Jedlik Ányos, a szikvíz feltalálója áll, akinek tiszteletére idén is elkészült a szlovákiai rekordernek számító, 225 literes óriásfröccs. A rendezvény gazdag kulturális és gasztronómiai kínálattal várta az érdeklődőket, a rossz idő ellenére is nagy tömegeket csábítva a község főterére.

Csenger Tibor: Szímő büszkesége a fröccsfesztivál

Az eseményen portálunknak nyilatkozott Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke, aki hangsúlyozta: a Szímői Fröccsnapok nemcsak gasztronómiai különlegességet, hanem turisztikai vonzerőt is jelentenek a térség számára.

„Nagy öröm számomra, hogy ismét itt lehetek Szímőn a fröccsfesztiválon, és elkészíthettük a 225 literes nagyfröccsöt, amely egyedülálló a régióban” – emelte ki Csenger Tibor.

Hozzátette, a rendezvény különlegessége, hogy Jedlik Ányos szülőfalujában ápolják és ünneplik a fröccskultúrát, amelyre a település méltán lehet büszke.

„A zordabb időjárás sem szegte a látogatók kedvét, a hangulat kiváló volt, ez mutatja a fesztivál népszerűségét” – jegyezte meg Nyitra megye alelnöke.

Bób János: a fröccsnapok hagyománnyá váltak

A fesztivál történetéről és idei programjáról Bób János polgármester számolt be portálunknak. Mint elmondta, a rendezvény ötlete 2010-ben született, amikor a felújított főtérre költöztették a falunapokat, és a Jedlik Ányos Lovagrend segítségével megszületett az első óriásfröccs.

„Azóta minden évben Jedlik Ányos örökségét ünnepeljük, idén pedig születésének 225. évfordulójára emlékeztünk” – tette hozzá a polgármester.

Bób János hangsúlyozta, hogy

a kétnapos rendezvény programja a kulturális értékek bemutatására és a közösségépítésre épül.

A pénteki napot kiállítások és ünnepi testvértelepülési ülés színesítette, szombaton pedig főzőverseny, helyi és vendégművészek fellépései, valamint a fröccsrekord felállítása vonzotta a látogatókat. A program zárásaként a Neoton Família nagykoncertje és éjszakába nyúló zenés mulatság gondoskodott a fesztivál hangulatáról.

„Öröm volt látni, hogy a rossz idő ellenére is megtelt emberekkel a főtér, és mindenki jól érezte magát. Ez a fesztivál a térség egyik legkedveltebb rendezvénye lett” – emelte ki Bób János, hozzátéve, hogy a szervezők már most a jövő évi, jubileumi 15. Fröccsnapokra készülnek.

BN/Felvidék.ma