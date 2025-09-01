Krumpli, népzene és rock a perbenyiki fesztiválon

Szombaton ismét megtelt élettel a perbenyiki Majláth-kastély parkja, ahol idén is megrendezték a hagyományos Krumplifesztivált, amelyre ingyenesen látogathattak el az érdeklődők. A rendezvény egész nap változatos programokkal várta a helyieket és a környékbeli vendégeket – a főzőversenytől kezdve a néptáncon át egészen a nagyszabású esti koncertekig.

A fesztivál délelőtt 9 órakor indult a sokak által várt főzőversennyel, ahol a résztvevők a burgonya számtalan változatát vonultatták fel: tócsnik, krumplilevesek, rakott ételek és helyi specialitások illata lengte be a környéket.

Délután a hagyományőrzésé volt a főszerep: színpadra lépett a telekházai női énekkar, a perbenyiki Apró néptáncosok, valamint a nagykaposi Vánok folklórcsoport, akik népdalokkal és táncokkal színesítették a programot.

A fesztivál hangulatát fokozta a Szabó Lovasudvar bemutatója, amely a gyerekek és felnőttek körében egyaránt nagy sikert aratott.

A nap egyik fénypontja a Queen Forever Tribute Band fellépése volt. A legendás brit rockzenekar legnagyobb slágereit idézték meg, és népes közönséget vonzottak a színpad elé.

Az esti órákban a családoknak is kedveztek: 19 órától gyerekmozit vetítettek, majd 20 órakor a Diszkókirálynők – Sári Évi, Singh Viki és Békefi Viktória – léptek fel, fergeteges hangulatot teremtve a retro és popslágerekkel.

A fesztivál zárásaként a GHP zenekar adott élő koncertet, amely méltó lezárása volt a burgonyát, a hagyományokat és a közösségi együttlétet ünneplő napnak.

A rendezvényen tiszteletét tette Gubík László, a Magyar Szövetség országos elnöke is, aki a helyi közösséggel együtt élvezte a programokat, és hangsúlyozta a hagyományok, valamint a közösségi rendezvények összetartó erejét.

A perbenyiki Krumplifesztivál ismét bebizonyította, hogy a helyi közösség nemcsak a finom ízekben, hanem a kultúrában és a zenében is bővelkedik,

a rendezvény így méltán vált a régió egyik legkedveltebb nyárzáró eseményévé.

Takács István/Felvidék.ma