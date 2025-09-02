Fico beszélni akar Zelenszkijjel a kőolajvezetékre mért támadásokról

Robert Fico miniszterelnök bírálta Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésen. Megerősítette, hogy pénteken beszélni akar erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel Ungváron találkozik – közölte sajtónyilatkozatában a miniszterelnök.

„Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra” – jelentette ki Fico.

„Pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát”

– közölte a miniszterelnök.

Fico azt is elmondta az orosz elnöknek, nem érti az Európai Unió egyes döntéseit, és támogatja a két ország közötti kapcsolatok normalizálását. „Nem értem az EU egyes döntéseit, ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Hozzátette, hogy

Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával több területen, például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is.

„Ami a TurkStream-en keresztül érkező gázt illeti, fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert – közölte Fico.

Megerősítette, hogy

Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás.

Kifejtette, meggyőződése, hogy addig „még sok minden változhat”, és nem fog életbe lépni ez az intézkedés, mert jelentős károkat okozna az európai országoknak.

A találkozó után Putyin és Fico négyszemközt vitatta meg a „legkényesebb kérdéseket” – közölte a TASS hírügynökség értesülései alapján Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója.

TASR/Felvidék.ma