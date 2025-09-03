Home Magazin Madárvédelmi projekt megvalósítása veszi kezdetét Szlovákiában
Magazin

Madárvédelmi projekt megvalósítása veszi kezdetét Szlovákiában

NZS
NZS
Az invazív nutria (Fotó: Németh István)

Szlovákiában egy projektet valósítanak meg a nem őshonos, invazív állatfajok terjedése által veszélyeztetett madárpopulációk védelmében. A projekt tevékenységei 13 madárvédelmi területen zajlanak majd, 17 kiválasztott madárfajra összpontosítva. A TASR hírügynökséget a Szlovák Madártani Társaság (SOS)/BirdLife Slovakia tájékoztatta, amely a Szlovák Vadászkamarával (SPK) és Szlovákia fővárosával együttműködve dolgozik a projekten.

A projekt a nem őshonos, invazív fajok terjedése akut problémájának megoldására irányul, amelyek a biodiverzitást leginkább fenyegető öt legsúlyosabb veszély közé tartoznak. Emellett számos európai uniós és nemzeti jogszabály végrehajtását is biztosítja, hozzájárulva ezzel Szlovákia Európai Unióval szembeni kötelezettségeinek teljesítéséhez. A végrehajtott tevékenységek számos madárfaj megmentéséhez és védelméhez járulnak hozzá Szlovákia-szerte, állítja a szervezet.

Ján Gúgh, az SOS/BirdLife Slovakia képviseletében elmondta, hogy a szóban forgó madárfajok az egyes területeken úgynevezett ernyőfajoknak számítanak. Tehát

olyan fajok, amelyeknek védelme közvetetten más fajok védelmét is elősegíti. Élőhelyük változatos életközösségnek adhat otthont, melynek tagjai menedéket találhatnak egy bizonyos élőlény védelmének ernyője alatt.

Az invazív állatfajok terjedése a biológiai sokféleség visszaszorulásához vezet, és negatív hatással van mind a ritka, mind az elterjedt madár- és állatfajokra. „A nutria, az amerikai nyérc, a nyestkutya és a mosómedve jelenléte megsemmisítő hatással van a védett állatok élőhelyeire és populációira, valamint a vadászható fajokra is, amelyek zsákmányállatai az invazív fajoknak, illetve amelyeknek tönkreteszik az élőhelyeiket” – mondta Alojz Kaššák, a Szlovák Vadászkamara munkatársa.

NZS/Felvidék.ma/Teraz.sk

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Szoboszlai jobbhátvédként a forduló álomcsapatában

Nehezen ismerik fel az emberek az MI által...

Ne legyen nehéz az iskolatáska – baj lehet...

„A súlytalanságban az alvás nagyon kellemes, a hátfájás...

A lakosság harmada nem tud elmenni nyaralni

Romlott a gazdasági hangulatindex az EU-ban és az...

Csütörtökön helyenként szélre és forróságra kell számítani –...

A szülők beszélgessenek a leendő elsősökkel az iskolakezdésről!

Iskolakezdés előtt érdemes kialakítani a gyermekek alvási rutinját

Rekordmennyiségű, szúnyogok által terjesztett betegség leselkedik az európaiakra...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma