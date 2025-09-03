Madárvédelmi projekt megvalósítása veszi kezdetét Szlovákiában

Szlovákiában egy projektet valósítanak meg a nem őshonos, invazív állatfajok terjedése által veszélyeztetett madárpopulációk védelmében. A projekt tevékenységei 13 madárvédelmi területen zajlanak majd, 17 kiválasztott madárfajra összpontosítva. A TASR hírügynökséget a Szlovák Madártani Társaság (SOS)/BirdLife Slovakia tájékoztatta, amely a Szlovák Vadászkamarával (SPK) és Szlovákia fővárosával együttműködve dolgozik a projekten.

A projekt a nem őshonos, invazív fajok terjedése akut problémájának megoldására irányul, amelyek a biodiverzitást leginkább fenyegető öt legsúlyosabb veszély közé tartoznak. Emellett számos európai uniós és nemzeti jogszabály végrehajtását is biztosítja, hozzájárulva ezzel Szlovákia Európai Unióval szembeni kötelezettségeinek teljesítéséhez. A végrehajtott tevékenységek számos madárfaj megmentéséhez és védelméhez járulnak hozzá Szlovákia-szerte, állítja a szervezet.

Ján Gúgh, az SOS/BirdLife Slovakia képviseletében elmondta, hogy a szóban forgó madárfajok az egyes területeken úgynevezett ernyőfajoknak számítanak. Tehát

olyan fajok, amelyeknek védelme közvetetten más fajok védelmét is elősegíti. Élőhelyük változatos életközösségnek adhat otthont, melynek tagjai menedéket találhatnak egy bizonyos élőlény védelmének ernyője alatt.

Az invazív állatfajok terjedése a biológiai sokféleség visszaszorulásához vezet, és negatív hatással van mind a ritka, mind az elterjedt madár- és állatfajokra. „A nutria, az amerikai nyérc, a nyestkutya és a mosómedve jelenléte megsemmisítő hatással van a védett állatok élőhelyeire és populációira, valamint a vadászható fajokra is, amelyek zsákmányállatai az invazív fajoknak, illetve amelyeknek tönkreteszik az élőhelyeiket” – mondta Alojz Kaššák, a Szlovák Vadászkamara munkatársa.

