A Európai Bizottság szerint továbbra sincs semmi gond az amerikai vámmegállapodással

Az EU kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič az Euronewsnak arra utalt, hogy egyetlen ország sem tudott előnyösebb megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, mint az Európai Unió.

A kritikák ellenére továbbra is elégedett az Egyesült Államokkal kötött vámmegállapodással az Európai Bizottság.

Trump a múlt héten arról írt, hogy új vámokkal sújtja majd azokat, akik korlátozni akarják a nagy technológiai vállalatok működését. Az EU épp erre készül, ezért az Euronews újságírója azt kérdezte a kereskedelmi biztostól, hogy meg tudja-e védeni az EU szuverenitását az Egyesült Államoknak tett engedmények után.

„Úgy gondolom, hogy a kontextust is meg kell vizsgálni. Ön egy kiváló újságíró, úgyhogy meg tudja majd tenni az összehasonlítást. Azt a kérdést tenném fel: mondja meg, ki kapott jobb ajánlatot, mint az Európai Unió? Csak nevezze meg. El szeretném olvasni. Mutassa meg” – válaszolta Maroš Šefčovič.

A már hatályba is lépett megállapodás értelmében az Egyesült Államokba irányuló európai kivitel nagy részére 15 százalékos vám vonatkozik. Az uniós tagállamokba küldött amerikai áruk többsége viszont vámmentesen érkezik meg a blokkba.

A termékek egy kiválasztott csoportjára, például a repülőgépekre, a kritikus fontosságú nyersanyagokra és a félvezető berendezésekre a „nulla a nulla ellenében” rendszer vonatkozik. Brüsszelnek azonban nem sikerült meggyőznie Washingtont arról, hogy az európaiak számára stratégiai fontosságú bor- és szeszesital-exportot is bevonja ebbe a körbe.

Emellett az EU vállalta, hogy 750 milliárd dollárt költ amerikai energiára, 600 milliárd dollárt fektet be az amerikai gazdaságba és 40 milliárd dollár értékben vásárol amerikai chipeket Trump mandátumának végéig. Az USA nem tett hasonló vállalást.

Euronews/Felvidék.ma