A nagyszombat megyei kultúrát meg kell védeni a politikai támadásoktól

A kultúrát közel két éve támadja Šimkovičová miniszter és a kormánykoalíció politikusai. Támadják az intézmények szabadságát, a véleménynyilvánítás függetlenségét és a művészetek finanszírozását is. Ha a szlovákiai Művészeti Alap (FPU) jóváhagyja a 2026-ra javasolt támogatási struktúrát, az kemény beavatkozás lesz azokba a kulturális intézményekbe, amelyeket a megye évek óta szisztematikusan és felelősségteljesen épít – írta sajtóközleményében Nagyszombat megye kommunikációért felelős osztálya.

„A kultúra – a szívemhez közel álló téma – ma nagyon nehéz időket él. Nem voltunk és nem is maradunk csendben, amikor a megyéktől elveszik a jogokat. Ezért szólítottuk fel ma az FPU Tanács tagjait, hogy ne hagyják jóvá zárt ajtók mögött a pusztító változásokat. Támogatni fogjuk a kultúrát és a kreatív ipart, mert hisszük, hogy a szabad kultúra az, ami formálja a megyék, és így az egész ország önbizalmát. Mindig olyan megoldásokat fogunk támogatni, amelyek erősítik a régiók kulturális életét, és lehetővé teszik, hogy szabadon lélegezzenek” – mondta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke egy pozsonyi sajtótájékoztatón, ahol további, a kulturális élet megyei képviselői voltak jelen. Köztük a nagyszombati Ján Palárik Színház igazgatója, Zuzana Hekel, valamint a nagyszombati Ján Koniarek Galéria igazgatója, Adrián Kobetič is, akik a Szlovákiai Galériák Tanácsának nyilatkozatát ismertették.

Ez év tavaszán mind a 18 megyei kulturális intézmény igazgatói élesen kifogásolták a kulturális minisztérium és a Művészeti Alap Tanácsának lépéseit. Nyílt levélben követelték az alap azonnali működőképessé tételét, valamint függetlenségét és átláthatóságát.

Peter Kadlic, Nagyszombat Megye Önkormányzata Kulturális Osztályának igazgatója elmondta, hogy „tavaly a megyei kulturális intézmények közel félmillió eurót kaptak a Művészeti Alaptól 94 hasznos projektre. Idén csak a színházak az új produkciók előkészítéséhez nyújtott támogatásuk csaknem háromnegyedét veszítették el, és ez még rosszabb lehet. Ezt ellenezzük, és meggyőződésünk, hogy az alap vezetőségének meg kell hallgatnia a szakmai közönséget, a művészeket és az önkormányzatokat” – fogalmazott.

SZE/Felvidék.ma/TTSK