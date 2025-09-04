Home Művelő Be lehet jegyezni a naptárba: július 14. és 19. között rendezik meg a jövő évi Gombaszögi Nyári Tábort
Be lehet jegyezni a naptárba: július 14. és 19. között rendezik meg a jövő évi Gombaszögi Nyári Tábort

Elindult a zenekar-szavazás, megjelent az aftermovie és kezdődik a jegyvásár

Kép forrása: GNYT

A Felvidék legnagyobb kulturális rendezvénye, a Gombaszögi Nyári Tábor 2026-ban is a megszokott időpontban várja a fesztiválozókat: július 14. és 19. között ismét benépesül a völgy.

A szervezők már dolgoznak a jövő évi programon, és a közönség most is beleszólhat a zenei kínálat alakulásába. A tábor 2026-os weboldalán IDE kattintva bárki kiválaszthatja három kedvenc előadóját, Gombaszög zenei szervezői pedig a program összeállításánál figyelembe veszik a szavazás eredményét.

Fontos újdonság, hogy

a jegyek nem drágulnak: a 2026-os belépők a tavalyi árakon lesznek elérhetők.

A jegyvásár hétfőn, szeptember 8-án indul, az első 100 darab Super Early Bird Hetijegy pedig mindössze 79 eurós áron váltható meg a https://gombaszog.taggin.io/ oldalon.

Időközben megjelent a 2025-ös aftermovie is, amely feleleveníti az idei nyár legszebb pillanatait, és ízelítőt ad abból, milyen élmények várják a látogatókat jövőre.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

