Home Kitekintő Hat magyar konzul és folyamatos ügyelet segíti a magyar szurkolókat Dublinban
Kitekintő

Hat magyar konzul és folyamatos ügyelet segíti a magyar szurkolókat Dublinban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Bodnár Boglárka)

Hat konzul lesz jelen az Írország-Magyarország mérkőzésen szombaton Dublinban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten a tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jegyértékesítés már lezárult, és 1690 darab vendégjegy kelt el a magyar drukkerek részére.

A szurkolók gyülekezési pontja a Slattery’s Pubban lesz 18 órakor, amely 500 méterre található az Aviva Stadiontól, majd a vonulás 18 óra 30 perckor kezdődik

– tudatta.

„A helyszínen összesen hat magyar konzul teljesít majd szolgálatot annak érdekében, hogy ha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre van szüksége, akkor hozzájuk tudjon fordulni. Két konzul kollégám a stadionban várja majd a szurkolókat. Ketten lesznek jelen a gyülekezési ponton és a vonulás során. Két konzulunk pedig a repülőtéren segít majd a járatok érkezésekor és indulásakor a magyar szurkolóknak” – tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy szombaton két járat indul Budapestről Dublinba, vasárnap pedig három az ellenkező irányban. „Tehát a konzuljaink a reptéren is ott lesznek, hogy ha a magyar szurkolóknak a beutazáskor vagy hazainduláskor bármi problémájuk van, vagy segítségre szorulnak, a konzuljainkhoz fordulhatnak”  – húzta alá.

„És természetesen az Országos Rendőr-főkapitányságtól is utaznak ki delegáltak, ők összesen hárman lesznek” – folytatta.

A miniszter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától: +36 30 120 9151.

„Mindenkinek jó szurkolást és magyar győzelmet kívánok!” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megnyitotta 160. tanévét a Színház- és Filmművészeti Egyetem

„A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg”

Elhunyt Kásler Miklós

„Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más...

Fico Ungváron tárgyal az ukrán elnökkel

Az Isten szolgája Esterházy János vándorkiállítás a lengyelországi...

A nyugati cégek visszavágynak Oroszországba

Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető...

A Európai Bizottság szerint továbbra sincs semmi gond...

Negyedével megugrott az SZTE-re beiratkozó külföldi hallgatók száma

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma