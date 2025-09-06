Megnyitotta 160. tanévét a Színház- és Filmművészeti Egyetem

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szeptember 5-én tartotta jubileumi tanévnyitóját az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol közel 160 elsőéves hallgatót köszöntöttek. Az esemény keretében 45 művész jubileumi arany-, gyémánt- és vasdiplomát vehetett át.

Az ünnepséget Prof. Dr. Sepsi Enikő, az SZFE rektora nyitotta meg. Beszédében kiemelte,

hogy a nemzetköziesítés a tavalyi kiemelkedő év után továbbra is fontos célja az intézménynek.

A nyáron Sopronban rendeztek nemzetközi színházi workshopot mongol, bolgár, perui, spanyol és román résztvevőkkel. Ősszel Ariane Mnouchkine színházának két színésze tart workshopot és bemutatják Béatrice Picon-Vallin Mnouckine színházának első ötven évéről írott könyvét magyar fordításban, novemberben pedig nemzetközi diákfilmfesztiválra kerül sor magyar, bukaresti, pozsonyi és római partneregyetemek részvételével.

A közeljövőben az SZFE vendége lesz a Filmmaratonra látogató David Cronenberg, kanadai filmrendező is. „Oktatási célként a tanévben tovább erősítjük a nemzetközi színházi és filmes terület közös projektjeit a tanrendi keretek között, de azon kívül is a szakkollégiumban, az Alkotó Műhelyek hetében, továbbá azon az összművészeti gálán, ahol négy művészeti egyetem, a Zeneakadémia, a MOME, a Táncművészeti Egyetem és az SzFE ünneplik alapítási jubileumaikat a MÜPA nagytermében október 12-én– hangsúlyozta.

Az idei tanévben 157 új hallgató iratkozott be.

48-an a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben kezdik meg tanulmányaikat televíziós műsorkészítő alapszakon, valamint forgatókönyvíró, filmoperatőr, filmrendező, látványtervező és dokumentumfilm-rendező mesterszakokon.

A Sinkovits Imre Színházművészeti Intézetben 36 hallgató indítja pályáját prózai színész, bábszínész, illetve héber nyelvű specializáción, amely a kisebbségi nyelvek színházi hagyományainak megőrzését és továbbadását szolgálja.

A Németh Antal Drámaelméleti Intézetben 43 hallgató kezdi meg tanulmányait drámainstruktor szakon – drámajátékos, rendezői és művészeti szervező specializációkon –, valamint a művésztanár képzésen.

A Doktori Iskolában 15 hallgató folytatja legmagasabb szintű tanulmányait (10 fő DLA, 5 fő PhD). Az Erasmus-program keretében további 15 nemzetközi diák érkezett, így idén összesen 553 fővel indul a tanév.

Az ünnepségen a rektor gratulált a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj idei díjazottjainak, majd sor került a gólyaesküre, amelynek során az elsőévesek a közösség teljes jogú tagjaivá váltak. „Kedves elsőévesek, ma fogadalmat tesznek, és ezzel egy nagy múltú közösség részévé válnak. Inspiráló élmény, hogy a szakma irányába most induló fiatalok együtt ünnepelhetnek azokkal a művészekkel, akik több évtizedes pályát tudhatnak maguk mögött” – fogalmazott Sepsi Enikő és Peter Brook szavaival kívánt nekik átalakító élményeket: „A karmester köré személyi kultuszt keríthetünk ugyan, de tudnunk kell, hogy valójában nem ő hívja életre a zenét, hanem a zene őt – ha nyugodt, nyitott és érzékeny, akkor a láthatatlan majd hatalmába keríti, és az ő közvetítésével hozzánk is eljut.”

Az ünnepség megható mozzanatát jelentette a díszoklevelek átadása, amelynek keretében azokat a művészeket köszöntötték, akik 50, 60 vagy 65 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat.

Összesen 45-en vehettek át díszoklevelet, közülük 21-en személyesen is jelen voltak az Urániában. A rektor Adolphe Appia szavaival köszöntötte őket: „Manapság egy drámaíró elfogadja az emberi lét olyan aspektusait is, melyeket helytelenít, a művet tulajdonképpen ez a konfliktus kelti életre … a drámaíróhoz hasonlóan – ám ezúttal az elejétől kezdve élő elemekkel – túl kell lépnünk a konfliktusokon és a reakciókon egy nagyobb cél érdekében.”

A rendezvényen köszöntőt mondott Novák Irén, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár és Vidnyánszky Attila, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke is.

Vidnyánszky Attila az intézmény jövőjére irányította a figyelmet: „A modellváltás óta eltelt öt év azt mutatja, hogy az intézmény a filmes infrastruktúrában és a nemzetköziesítésben sokat lépett előre, csak a tavalyi tanévben negyvennégy művész, oktató-kutató tartott workshopokat, előadásokat. Nehéz év áll előttünk, vigyáznunk kell egymás érzékenységére és fontos megőrizni a szellemi alkotói függetlenségünket. Ebben a folyamatosan változó világban ez a helyzet a jövőben is jellemző lesz, ezért fontosak az olyan hagyományteremtő események, mint a Soproni Nemzetközi Színházi Műhely vagy a Debreceni Nyári Akadémia, amelyek iránymutatást adnak, közösséget formálnak és értékes szakmai kapcsolatokat teremtenek.”

Zárásként megköszönte a tanárok áldozatos munkáját, gratulált a felvételt nyert hallgatóknak és a díszoklevelet átvevő öregdiákoknak.

Novák Irén beszédében kiemelte az egyetem hagyományainak és jubileumi évének jelentőségét: „A Színház- és Filmművészeti Egyetem 160 éves története azt bizonyítja, hogy

a magyar színház- és filmművészetnek mindig szüksége volt, és ma is szüksége van arra a szakmai műhelyre, ahol a tehetségek kibontakozhatnak.

Az SZFE nemcsak az oktatásban, hanem a kulturális örökség továbbadásában is pótolhatatlan szerepet tölt be.”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma