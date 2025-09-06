Home Kitekintő Megnyitotta 160. tanévét a Színház- és Filmművészeti Egyetem
Kitekintő

Megnyitotta 160. tanévét a Színház- és Filmművészeti Egyetem

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Színház- és Filmművészeti Egyetem)

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szeptember 5-én tartotta jubileumi tanévnyitóját az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol közel 160 elsőéves hallgatót köszöntöttek. Az esemény keretében 45 művész jubileumi arany-, gyémánt- és vasdiplomát vehetett át.

Az ünnepséget Prof. Dr. Sepsi Enikő, az SZFE rektora nyitotta meg. Beszédében kiemelte,

hogy a nemzetköziesítés a tavalyi kiemelkedő év után továbbra is fontos célja az intézménynek.

A nyáron Sopronban rendeztek nemzetközi színházi workshopot mongol, bolgár, perui, spanyol és román résztvevőkkel. Ősszel Ariane Mnouchkine színházának két színésze tart workshopot és bemutatják Béatrice Picon-Vallin Mnouckine színházának első ötven évéről írott könyvét magyar fordításban, novemberben pedig nemzetközi diákfilmfesztiválra kerül sor magyar, bukaresti, pozsonyi és római partneregyetemek részvételével.

A közeljövőben az SZFE vendége lesz a Filmmaratonra látogató David Cronenberg, kanadai filmrendező is.  „Oktatási célként a tanévben tovább erősítjük a nemzetközi színházi és filmes terület közös projektjeit a tanrendi keretek között, de azon kívül is a szakkollégiumban, az Alkotó Műhelyek hetében, továbbá azon az összművészeti gálán, ahol négy művészeti egyetem, a Zeneakadémia, a MOME, a Táncművészeti Egyetem és az SzFE ünneplik alapítási jubileumaikat a MÜPA nagytermében október 12-én– hangsúlyozta.

Az idei tanévben 157 új hallgató iratkozott be.

48-an a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben kezdik meg tanulmányaikat televíziós műsorkészítő alapszakon, valamint forgatókönyvíró, filmoperatőr, filmrendező, látványtervező és dokumentumfilm-rendező mesterszakokon.

Sepsi Enikő (Fotó: Színház- és Filmművészeti Egyetem)

A Sinkovits Imre Színházművészeti Intézetben 36 hallgató indítja pályáját prózai színész, bábszínész, illetve héber nyelvű specializáción, amely a kisebbségi nyelvek színházi hagyományainak megőrzését és továbbadását szolgálja.

A Németh Antal Drámaelméleti Intézetben 43 hallgató kezdi meg tanulmányait drámainstruktor szakon – drámajátékos, rendezői és művészeti szervező specializációkon –, valamint a művésztanár képzésen.

A Doktori Iskolában 15 hallgató folytatja legmagasabb szintű tanulmányait (10 fő DLA, 5 fő PhD). Az Erasmus-program keretében további 15 nemzetközi diák érkezett, így idén összesen 553 fővel indul a tanév.

Az ünnepségen a rektor gratulált a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj idei díjazottjainak, majd sor került a gólyaesküre, amelynek során az elsőévesek a közösség teljes jogú tagjaivá váltak. „Kedves elsőévesek, ma fogadalmat tesznek, és ezzel egy nagy múltú közösség részévé válnak. Inspiráló élmény, hogy a szakma irányába most induló fiatalok együtt ünnepelhetnek azokkal a művészekkel, akik több évtizedes pályát tudhatnak maguk mögött” – fogalmazott Sepsi Enikő és Peter Brook szavaival kívánt nekik átalakító élményeket: „A karmester köré személyi kultuszt keríthetünk ugyan, de tudnunk kell, hogy valójában nem ő hívja életre a zenét, hanem a zene őt – ha nyugodt, nyitott és érzékeny, akkor a láthatatlan majd hatalmába keríti, és az ő közvetítésével hozzánk is eljut.”

Az ünnepség megható mozzanatát jelentette a díszoklevelek átadása, amelynek keretében azokat a művészeket köszöntötték, akik 50, 60 vagy 65 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat.

Összesen 45-en vehettek át díszoklevelet, közülük 21-en személyesen is jelen voltak az Urániában. A rektor Adolphe Appia szavaival köszöntötte őket: „Manapság egy drámaíró elfogadja az emberi lét olyan aspektusait is, melyeket helytelenít, a művet tulajdonképpen ez a konfliktus kelti életre … a drámaíróhoz hasonlóan – ám ezúttal az elejétől kezdve élő elemekkel – túl kell lépnünk a konfliktusokon és a reakciókon egy nagyobb cél érdekében.”

Díszoklevelek átadása (Fotó: Színház- és Filmművészeti Egyetem)

A rendezvényen köszöntőt mondott Novák Irén, művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár és Vidnyánszky Attila, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke is.

Vidnyánszky Attila az intézmény jövőjére irányította a figyelmet: „A modellváltás óta eltelt öt év azt mutatja, hogy az intézmény a filmes infrastruktúrában és a nemzetköziesítésben sokat lépett előre, csak a tavalyi tanévben negyvennégy művész, oktató-kutató tartott workshopokat, előadásokat. Nehéz év áll előttünk, vigyáznunk kell egymás érzékenységére és fontos megőrizni a szellemi alkotói függetlenségünket. Ebben a folyamatosan változó világban ez a helyzet a jövőben is jellemző lesz, ezért fontosak az olyan hagyományteremtő események, mint a Soproni Nemzetközi Színházi Műhely vagy a Debreceni Nyári Akadémia, amelyek iránymutatást adnak, közösséget formálnak és értékes szakmai kapcsolatokat teremtenek.”

Zárásként megköszönte a tanárok áldozatos munkáját, gratulált a felvételt nyert hallgatóknak és a díszoklevelet átvevő öregdiákoknak.

Novák Irén beszédében kiemelte az egyetem hagyományainak és jubileumi évének jelentőségét: „A Színház- és Filmművészeti Egyetem 160 éves története azt bizonyítja, hogy

a magyar színház- és filmművészetnek mindig szüksége volt, és ma is szüksége van arra a szakmai műhelyre, ahol a tehetségek kibontakozhatnak.

Az SZFE nemcsak az oktatásban, hanem a kulturális örökség továbbadásában is pótolhatatlan szerepet tölt be.”

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Hat magyar konzul és folyamatos ügyelet segíti a...

„A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg”

Elhunyt Kásler Miklós

„Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más...

Fico Ungváron tárgyal az ukrán elnökkel

Az Isten szolgája Esterházy János vándorkiállítás a lengyelországi...

A nyugati cégek visszavágynak Oroszországba

Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető...

A Európai Bizottság szerint továbbra sincs semmi gond...

Negyedével megugrott az SZTE-re beiratkozó külföldi hallgatók száma

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma