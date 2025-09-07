Home Kitekintő „A legfontosabb, hogy elősegítsük a magyar közösségek fennmaradását, fejlődését”
Kitekintő

„A legfontosabb, hogy elősegítsük a magyar közösségek fennmaradását, fejlődését”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Szili Katalin Facebook-oldala

A magyar kormány számára a legfontosabb, hogy elősegítse a magyar közösségek fennmaradását és fejlődését, mert ezáltal vagyunk egy nemzet – hangsúlyozta Szili Katalin magyar miniszterelnöki főtanácsadó vasárnap a partiumi Csokalyon.

A miniszterelnöki főtanácsadó a Bihar megyei település református temploma megépítésének 300. évfordulója alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten vett részt. Köszöntő beszédében emlékeztetett: a magyar alaptörvény kimondja: Magyarország kormánya felelősséget visel a határon túli magyar közösségekért. Úgy vélte, az elmúlt 15 évnek köszönhetően mára „összetartozó nemzet vagyunk”.

Szili Katalin azt kívánta az érmelléki település lakóinak, hogy amilyen szilárdan áll a templomuk 300 éve, ugyanolyan erős hit tartsa össze a közösséget, nemzetet is.

Ha erre alapoznak, 300 év múlva is lesz magyar szó Csokalyon

– mondta.

A miniszterelnöki főtanácsidő felidézte, hogy milyen körülmények uralkodhattak a térségben 300 évvel ezelőtt, amikor a templom felépült. Felidézte, hogy akkor ért véget a Rákóczi-féle szabadságharc, a török kiűzése, és már az ellenreformáció uralkodott.

Erős közösség kellett legyen az, mely ilyen helyzetben elhatározta, hogy templomot épít és meg is valósította döntését

– mondta.

A csokalyi születésű Fényes Elek földrajztudós és statikus emlékét is felidézte, aki a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként elkészítette Magyarország és tartományai teljes földrajzi és statisztikai felmérését, leírását. Aláhúzta: Fényes Elek mutatta meg először, hogy a magyar életképes nemzet, melynek több évszázados múltja mellett életképes közösségei is vannak. A jubileumi istentiszteleten iránta való tiszteletből a statisztikai hivatal küldöttsége is jelen volt.

Szili Katalin emlékeztetett:

A magyar történelemnek voltak olyan időszakai, amikor „a templom és iskola” tartotta meg a magyarságot, és az egyház nemzetmentő munkát végzett.

Hangsúlyozta: a templom nemcsak épület, hanem egy élő közösség otthona, a csokalyiak „hitének gerince”. Megköszönte a közösségnek, hogy tagjai magyarul imádkoznak, magyarul taníttatják gyermekeiket.

A hálaadó istentiszteleten Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök hirdette az igét, aki arra intett: miközben a mesterséges intelligencia és a közösségi média korában az emberek a legjobb oldalukat igyekeznek mutatni, Isten valójában arra kíváncsi, hogy mi van a szívükben.

A templom 300 éves történetét Fazakas Ildikó csokalyi lelkész ismertette, majd Bara László, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese és a holland testvéregyházközség képviselői köszöntötték a gyülekezetet.

Ezután bemutatták Bartha Kálmán egykori csokalyi lelkész A szél szembe fúj című verses prédikációs gyűjteményét.

Elhangzott:

A kötet különleges színfoltja az erdélyi református irodalomnak, nem egyszerű szöveggyűjtemény, hanem élő találkozási pont múlt és jelen között, a közösség emlékezetét, történetét, lelki kötődését tükrözi.

A jubileum alkalmával a templomban leleplezték a csokalyi egyházközségben szolgáló lelkészek névsorát tartalmazó emléktáblát, majd az utcafronton felavatták a Királyhágómelléki Református Egyházkerület címerét.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Megkezdődött az Adaptive Hussars 2025 nevű nagyszabású országvédelmi...

Megnyitotta 160. tanévét a Színház- és Filmművészeti Egyetem

Hat magyar konzul és folyamatos ügyelet segíti a...

„A magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg”

Elhunyt Kásler Miklós

„Magyarország azért vásárol orosz kőolajat, mert nincs más...

Fico Ungváron tárgyal az ukrán elnökkel

Az Isten szolgája Esterházy János vándorkiállítás a lengyelországi...

A nyugati cégek visszavágynak Oroszországba

Brüsszelnek fel kell lépnie Ukrajna magyar energiabiztonságot fenyegető...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma