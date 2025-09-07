„Királyok, koronák, Lengyelország és Magyarország az államalapítás korában”

A fenti címmel szervezett az Esztergomi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat konferenciát a Vármúzeum nagytermében.

Csombor Erzsébet nyug. levéltár igazgató az Esztergomi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese, a rendezvény szervezője üdvözlő beszédében így szólt a nagy létszámú közönséghez:

„Idén ünneplik Lengyelországban a Királyok Évét, Vitéz Boleszlaw és fia II. Mieszko 1025-ben történt koronázása 1000. évfordulója alkalmából.

Az évforduló kiváló alkalmat ad arra, hogy felidézzük a két állam történetének már megalakulásuk, államszervezetük formálódásának idején megállapítható hasonlóságait és különbözőségét is. Az első lengyel király Vitéz Boleszláv, a magyar I. István királyunk kortársa volt. Már iskolában tanultuk a magyar koronakérés történetében, hogy a koronát eredetileg a lengyel Bolesláv fejedelemnek szánták, ám mégis Istvánnak küldte el a pápa. Vajon van valóság alapja a legendának, milyen út vezetett a magyar királykoronázásig? Mit jelentett akkor és mit jelent ma számunkra Szent István király és a magyar korona.”

Köszöntőt mondott Steindl Balázs, Esztergom Megyei Jogú Város alpolgármestere.

„A mai konferencia olyan témákat állít a középpontba, amelyek mélyen gyökereznek nemzeti identitásunkban. Mindkét nemzet történelmében meghatározó szerepet játszott az államalapítás, a kereszténység felvétele, valamint a királyi hatalom és az egyházi szervezet megerősödése. Ezek a sorsfordító pillanatok ma is összekötnek bennünket.

Esztergom különösen méltó helyszíne ennek a konferenciának. Magyarország első városa az államalapítás központja volt, falai között született meg az a szellemi és politikai örökség, amelyre a magyar államiság épül.

A magyar és a lengyel történelem számos ponton találkozik, és közös értékeink – a keresztény hit, a szabadság szeretete és az összetartozás tudata – évszázadokon át erősítették barátságunkat.

Ahogy a múltban, úgy ma is tanulhatunk egymástól: a történelem tükröt tart elénk, és arra ösztönöz, hogy megőrizzük és továbbadjuk örökségünket” – hangzott el a város alpolgármesterétől.

Horváth István régész, nyug. múzeumigazgató, „Esztergom Szent István korában” c. előadásában a középkori város eddig feltáratlan, értékeiről tartott értékes előadást, melyekről még a történelem könyvek sem szólnak.

A közelmúlti régészeti kutatások eredményeként több a századok folyamán eltűnt, feltárt templomokról, temetőkről adott tájékoztatást.

További történészek előadásban hallottak a résztvevők előadást mások mellett az első magyar királykoronázásról, de érdekes és izgalmas előadás volt továbbá a lengyel történelem kezdeteiről a „Visztula-, és az Odera-menti területek történetéről I.(Vitéz) Boleszláv uralkodásáig” c. előadás. Valamint szintén nagy érdeklődést kiváltó téma volt a következő is: „Az első lengyel királykoronázás, és a lengyel egyházszervezés kezdete”.

A lengyel koronázási ékszereket Jan Lech Skowera, a Lengyel Korona Alapítvány elnöke Krakkóból mutatta be, mely a konferencia alatt megtekinthető volt a helyszínen.

A magyar korona és koronázási palást másolata szintén a Vármúzeum karzatán volt látható.

Ugyanitt a lednicai I. Piast-dinasztia Múzeum és Vármúzeum által az évforduló alkalmából készített „Lengyelország- Magyarország az első királyok” c. kiállítása is megtekinthető.

E konferenciának több társrendezője volt:

Esztergomból a Vármúzeum, Budapestről a Lengyel Intézet és a Lengyel Művelődési Ház.

Nagy érdeklődés kísérte e programot, mely Steindl Balázs alpolgármester szerint „ne maradjon csak tudományos párbeszéd, hanem legyen közös ünnep is, amely még inkább erősíti a magyar-lengyel barátságot, s méltó módon emlékezzünk meg királyainkról, koronáinkról és államiságunk gyökereiről”.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma