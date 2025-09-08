XIX. Szikince Fesztivál és 4. Polgármesteri Gulyásfőző Verseny Zalabán

Tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a Szikince Fesztivál Zalabán. A hagyományokhoz híven a régió kultúráját ápoló csoportoké volt a főszerep a Szikince partján álló színpadon. A fesztivállátogatókat szórakoztatta a Dalárda /Nagyölved – Szőgyén/, a Százdi Citeraegyüttes, az Arizóna Dancing és végül a Nostalgia koncert.

A kísérőprogramnak köszönhetően kézműves foglalkozással várták az ügyes kezű gyerekeket és közösen táncolhattak az űrdongó 3D animátorral.

A 4. Polgármesteri Gulyásfőző Versenyen 27 csapat bográcsában rotyogott a finomabbnál finomabb gulyás. Zalaba testvértelepülésén, Bakonykoppányon kívül már több magyarországi csapat is benevezett, hogy részt vehessenek e baráti hangulatú rendezvényen.

A főzőverseny kiértékelése után Szaller Gábor DJ szórakoztatta a megjelenteket.

Kakas Pál felvételei

Kakas Pál/Felvidék.ma