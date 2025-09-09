A Patrióták nemet mondtak az eladósításra, az uniós szintű adókra

Az Európai Parlament plenáris ülésén szeptember 8-án megvitatták az európai tőkepiacok versenyképessé tételéről szóló jelentést.

Győri Enikő, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse felszólalásában rámutatott, hogy Mario Draghi egy éve súlyos diagnózist állított fel Európa versenyképességéről. A brüsszeli elit azonban minderről nem vesz tudomást: folytatja a háborúpárti politikáját, büntetné az olcsó energiát vásárló tagállamokat, miközben drága cseppfolyósított földgázt vásárolna a tagállamok felhatalmazása nélkül, és eladósítaná a jövő generációit is.

Győri Enikő, a fidesz EP-képviselője elmondta: „A baloldal mindig más pénzét költené el, sőt ideológiai alapon megszabná, hogy azt mire lehet fordítani. Nincs ez másképp az EP jelen javaslata esetén sem, mely egyértelműen kijelenti, hogy a tőkepiaci megtakarításokat a zöld átállásra kell költeni, tehát pont arra, amibe az európai gazdaság épp belerokkan. Mindezt pedig brüsszeli központosítással és a tagállamok hatáskör-elvonásával kényszerítenék ki, a tagállamok szuverenitását sértve. Mindeközben pedig akadályozzák a vállalkozások terheinek csökkentésére vonatkozó tárgyalásokat.”

„Ez tehát Brüsszel ajánlata, melyet a baloldali többség a Néppárttól a kommunistákig támogat. Mi, Patrióták minderre nemet mondunk: nemet mondunk az eladósításra, az uniós szintű adókra és az ideológia-vezérelt tőkepiaci szabályozásra!” – hívta fel a figyelmet Győri Enikő.

