Itt és Most Az állam tulajdonába kerülhetnek a gazdátlanul talált levéltári dokumentumok
Itt és Most

Az állam tulajdonába kerülhetnek a gazdátlanul talált levéltári dokumentumok

Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A jövőben az állam automatikusan tulajdonba veheti azokat a levéltári dokumentumokat, amelyeknek nincs igazolt tulajdonosa – döntött ma a Szlovák Nemzeti Tanács. A leletet megtaláló személy a dokumentum értékének tíz százalékát kitevő jutalomban részesülhet. A változás a levéltárakról és irattárakról szóló törvény módosításának része.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a dokumentumok értékét egy újonnan felállítandó akvizíciós bizottság állapítja majd meg.

„A bizottság összetételét és működését a belügyminisztérium által kiadott statútum szabályozza. Tagjai levéltári szakértők lesznek, akik feladata az iratok értékének és jelentőségének megállapítása”

– közölte a tárca, amely a jogszabály-módosítást előterjesztette.

A változtatás az egyre gyakoribb gyakorlati esetekre reagál, amikor a megtalált levéltári anyagok tulajdonjoga nem bizonyítható. A törvény új szabályokat vezet be az adminisztratív díjak kiszabására is.

 „Az a kutató, aki az archívumban saját maga találja meg a keresett dokumentumot, csupán a másolat előállításának költségeit fizeti”

– olvasható az indoklásban.

A módosítás értelmében a forrásmegjelölés elmulasztása a levéltári kutatószabályzat súlyos megsértésének minősül majd. Emellett bővül a nyilvántartási kötelezettségek köre, és változik a kihágásokért, illetve a közigazgatási jogsértésekért kiszabható bírságok mértéke is.

A jogszabály 2025. október 15-én lép hatályba.

BN/Felvidék.ma/TASR

