Együttműködési megállapodást kötött az MLSZ a portugál szövetséggel

Szakmai megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a portugál szövetséggel (FPF) – a dokumentumot Csányi Sándor MLSZ-elnök és Pedro Proenca, az FPF februárban megválasztott elnöke írta alá kedden Budapesten.

A szerződésben foglaltak szerint az együttműködés kiterjed sportrendezvények szervezésére, a szakmai tudás átadására, az edzők oktatására és továbbképzésére, de része a közös gondolkodásnak konferenciák és workshopok előkészítése is számos szakterületen.

A két szövetség közötti megállapodás nemcsak a nagypályás labdarúgást, hanem a futsalt és a játékvezetés területét is érinti.

„Nagyra tartjuk a portugál válogatott által a közelmúltban elért eredményeket és azt, ahogyan emelték a labdarúgás, mint sportág minőségét. Ezek mögött a sikerek mögött komoly szakmai munka van a futball minden területén”

– hangsúlyozta az aláíráskor Csányi Sándor.

„Örülök, hogy a régóta meglévő jó viszonyunkra építve hivatalosan is megállapodást kötöttünk most egymással, amely elsősorban az utánpótlás-nevelés és a játékvezetés területeire terjed ki, de számunkra minden bizonnyal nagyon előnyös lesz a hazai labdarúgás minden területére vonatkozóan” – tette hozzá.

A korábbi FIFA-játékvezető Proenca

„megtisztelőnek” nevezte a megállapodás aláírását, és kiemelte, mindkét ország labdarúgásának megvan a maga története, a híres magyar futballistákat pedig világszerte ismeri mindenki.

„Ezzel a megállapodással megújítjuk az eddigi együttműködésünket, amely két kicsi, de annál nagyobb futballtörténettel rendelkező ország között van. Az pedig, hogy mindezt egy mindkettőnk számára nagyon fontos világbajnoki selejtezőmérkőzés előtt írjuk alá, jól mutatja, hogy Magyarország és Portugália labdarúgó-szövetsége is a fair play szellemiségének megfelelően működik” – jelentette ki az FPF elnöke.

Az MLSZ korábban több ország sportszövetségével, köztük Spanyolországgal és Németországgal kötött már hasonló szakmai együttműködést, de vannak más kontinenseken is partnerei, s ezekből az együttműködésekből kölcsönösen mindkét fél profitál.

A magyar válogatott 20.45-től fogadja a portugálokat a Puskás Arénában.

MTI/Felvidék.ma