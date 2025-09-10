„Az orosz hadsereg nem tervezte lengyelországi célpontok támadását” – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

„Lengyelország területén nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése” – írták a Moszkvában kiadott tájékoztatásban. A tárca szerint azoknak a drónoknak a maximális hatótávolsága, amelyek állítólagosan áthaladtak a lengyel határon, legfeljebb 700 kilométer.

Az orosz védelmi minisztérium kinyilvánította készségét arra, hogy konzultáljon a lengyel társtárcával az ügyben.

A minisztérium közölte, hogy az orosz fegyveres erők az éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyékben, valamint Vinnica és Lviv városban.

A Kreml szóvivője közölte, hogy tudomása szerint Varsó nem próbált meg kapcsolatba lépni Moszkvával.

„Nem, amennyire tudom, nem” – válaszolt Peszkov a vonatkozó kérdésre. A szóvivő az orosz védelmi tárca hatáskörébe utalta a drónincidensre vonatkozó konkrét kérdések megválaszolását.

„Az EU és a NATO vezetése naponta vádolja Oroszországot provokációval. Leggyakrabban még csak meg sem próbálnak valamiféle érvelést felmutatni” – hangoztatta azzal kapcsolatban, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnöknek Moszkvát tette felelőssé a drónincidenssel kapcsolatban.

Andrej Ordas, Oroszország ideiglenes varsói ügyvivője azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy

a lengyel fél nem szolgáltatott arra vonatkozó bizonyítékot, hogy a légterében lelőtt pilóta nélküli repülő szerkezetek orosz eredetűek voltak.

„A vádakat alaptalannak tekintjük. Nem mutattak be semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének” – mondta.

Ordas, akit az incidens miatt szerda délre bekérettek a lengyel külügyminisztériumba, a tárcától távozva kijelentette: „Csak egyet tudunk: ezek a drónok Ukrajna felől repültek.”

Tusk bejelentette, hogy szerdára virradóra Lengyelország 19 drónt észlelt a légterében, amelyek többsége Fehéroroszország felől repült be.

MTI/Felvidék.ma