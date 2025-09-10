Home Itt és Most Bírálja a konszolidációs csomagot a Rendőrszakszervezet elnöke
Itt és Most

Bírálja a konszolidációs csomagot a Rendőrszakszervezet elnöke

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay

Peter Jakubík, a Rendőrszakszervezet elnöke a bérek befagyasztása miatt bírálja a kormány újabb konszolidációs csomagját. A terv szerint az állami és a közalkalmazottak fizetése nem emelkedik.

Jakubík szerint Ladislav Kamenický pénzügyminiszter valahogy „megfeledkezett” arról, hogy

a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány által jóváhagyott kollektív szerződés alapján 2026-ban 5%-os bérvalorizációra jogosultak ezek az alkalmazottak.

„Melegen ajánlom a kormánynak, hogy a konszolidációs csomagnak ezt a részét ne hagyja jóvá, és tartsa be azt a megállapodást, amit a szociális partnerekkel kötött. Ugyanis az embereknek már nincs vesztenivalójuk, és meg fognak telni az utcák” – mondta a közösségi hálón közzétett kisvideóban.

Kamenický kedden (szeptember 9.) ismertette a harmadik konszolidációs csomagot, annak része az állami alkalmazottak bérének befagyasztása.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kaliňák: Indokolt felvetés a NATO-szerződés 4. cikkelyének aktiválása

Elmaradt a Szlovák Információs Szolgálatot felügyelő parlamenti bizottság...

Az államfő szerint mindent meg kell tenni, hogy...

Szlovákiában rekordmértékben növekszik a fegyverexport

Az állam tulajdonába kerülhetnek a gazdátlanul talált levéltári...

Két részből állhat majd a konszolidációs csomag

Újabb polgármestere és négy új önkormányzati képviselője lett...

Választások az STVR Tanácsában

Čaputová nem tervezi visszatérését a politikába

Bírság megfizetésére kötelezték a Hlast, mert későn tette...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma