Bírálja a konszolidációs csomagot a Rendőrszakszervezet elnöke

Peter Jakubík, a Rendőrszakszervezet elnöke a bérek befagyasztása miatt bírálja a kormány újabb konszolidációs csomagját. A terv szerint az állami és a közalkalmazottak fizetése nem emelkedik.

Jakubík szerint Ladislav Kamenický pénzügyminiszter valahogy „megfeledkezett” arról, hogy

a szakszervezetek, a munkaadók és a kormány által jóváhagyott kollektív szerződés alapján 2026-ban 5%-os bérvalorizációra jogosultak ezek az alkalmazottak.

„Melegen ajánlom a kormánynak, hogy a konszolidációs csomagnak ezt a részét ne hagyja jóvá, és tartsa be azt a megállapodást, amit a szociális partnerekkel kötött. Ugyanis az embereknek már nincs vesztenivalójuk, és meg fognak telni az utcák” – mondta a közösségi hálón közzétett kisvideóban.

Kamenický kedden (szeptember 9.) ismertette a harmadik konszolidációs csomagot, annak része az állami alkalmazottak bérének befagyasztása.

TASR/Felvidék.ma