A Hagyományok Háza új évada a magyar népi kultúra életerejét és gazdagságát ünnepli

A Hagyományok Háza 2025/2026-os évada a magyar népi kultúra sokszínűségét és kortárs értelmezésének keresztmetszetét nyújtja: színpadi táncos és zenés produkciók, tudományos és ismeretterjesztő előadások, múzeumi tárlatok, valamint a rendszeresen visszatérő táncházak gazdag kínálata jellemzi az intézményt. A Hagyományok Háza célja, hogy a hagyományos népművészeti értékeket a mai kor számára is releváns és vonzó formában közvetítse, miközben újabb generációkat szólít meg.

A Magyar Állami Népi Együttes évadterveit Mihályi Gábor, az együttes vezetője és Pál István ’Szalonna’ művészeti vezető ismertette az intézmény sajtótájékoztatóján. A szeptemberi hónapban két nagyszabású előadással debütál az együttes: a Hajnali Hold szeptember 18–19-én, a 25 éves Naplegenda szeptember 26–27-én lesz látható.

A produkciók a Magyar Állami Népi Együttes repertoárjának meghatározó darabjai, amelyek a magyar néptánc és népzene színpadi megfogalmazásának legmagasabb színvonalát képviselik. Október 17-én egy egész napos interaktív időutazás várja a művészeti iskolák néptáncos növendékeit. Az Eleven Tánctörténet programsorozat a magyar színpadi néptánc legfontosabb momentumait kelti életre.

A program kiemelt eseménye a Magyar Állami Népi Együttes formabontó előadása lesz, amely Rábai Miklós életművének állít emléket Szálljatok fiókáim – Szabad emlékezés Rábai Miklósra címmel. Az évad során a Hagyományok Háza megemlékezik Tímár Sándor 95. születésnapjáról is, akinek művészete és pedagógiai munkássága meghatározó szerepet töltött be az együttes több mint hét évtizedes történetében.

Az ünnepi eseménysorozat részeként közös előadások valósulnak meg a Tímár Együttessel a Nemzeti Táncszínházban és a Budai Vigadóban.

Novemberben lesz látható a Gyökerek és szárnyak című ősbemutató, amely hat fiatal koreográfus – Ágfalvi György, Darabos Péter, Farkas Máté, Fundák Kristóf, Kele Kristóf és ifj. Zsuráfszky Zoltán – közös alkotása. A produkció egy személyes hangvételű előadás, amely a paraszti társadalom és a természet ősi egységéből kiindulva keresi a hagyomány helyét a XXI. században.

A Közös ég alatt című sorozat is folyatódik, amelyben a Kárpát-medence gyermek- és ifjúsági néptánc kultúrája kiemelkedő képviselői lépnek színpadra a Magyar Állami Népi Együttes hivatásos táncművészeivel és zenészeivel közösen,

ebben az évadban a Csali Gyermek Néptáncegyüttes a felvidéki Somorjáról és a kistartcsai Pannónia Néptáncegyüttes fog bemutatkozni.

A Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum kiállításai szintén gazdag kínálattal várják a látogatókat. Október 30-áig még látogatható a Folk Fashion – Divat a folklór című tárlat, amely közel 150 ruhadarabot és kiegészítőt mutat be, feltárva a népművészet és divattörténet közötti párhuzamokat. A kiállításhoz kapcsolódóan számos tematikus program valósul meg a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, többek között zenés tárlatvezetés, színházi performansz, kézműves workshop és divattörténeti előadás.

A Gyöngyélet – Népi ékszer a 21. században című kiállítás november 29-ig látogatható előre meghirdetett tárlatvezetéseken, amely a kortárs népi ékszertervezés legszebb darabjait mutatja be a Budai Vigadó pinceszintjén található középkori Nagy Lajos teremben. A Ház állandó kiállítása, az Illatok, ízek, formák – nézd kézzel, lásd szívvel című multiszenzoros tárlat célja, hogy a kiállított tárgyak interaktív módon, több érzékszervet mozgósítva váljanak megismerhetővé, különös figyelemmel az akadálymentesítésre és az inkluzív múzeumpedagógiai szemléletre.

Idén újra meghirdette a Kis fekete pályázatot a Hagyományok Háza „kivetkőzés–újraöltözés” tematikával, amely során az alkotók a népviselet motívumait kortárs viseletekben és öltözékkiegészítőkben értelmezhették újra. A zsűri – élén Cselényi Eszterrel, a Celeni divatmárka tulajdonosa – három fő szempont szerint választotta ki a legjobb alkotásokat: hagyomány és újraértelmezés, fenntarthatóság, valamint élmény és jelenlét. A pályaművek október 11-én egy különleges divatbemutatón kelnek életre, ahol a divat, a tánc és a térélmény egységben jelenik meg.

Tovább folytatódik ebben az évadban is a Hagyományok Háza Szabadegyeteme olyan aktuális témákkal, mint a néptáncélet kortárs jelenségei, a mesemondás hagyománya, a gyógynövények népi alkalmazása, valamint a népdal és műdal kapcsolódási pontjai.

Az évadban kiemelt szerepet kap a néptáncoktatás és a táncházak is. Az őszi félév Kalotaszeg táncainak jegyében telik a Hagyományok Háza szombati táncházaiban, míg novembertől a Mezőföld táncai kerülnek fókuszba. Kivételes alkalomnak ígérkezik szeptember utolsó szombatján a Verbunk napi táncház, amely során három tájegység – Rábaköz, Szatmár és Felcsík – verbunk- és csárdáshagyományai elevenednek meg.

Péntekenként visszatér az Aprók tánca, ahol a gyermekek játék, ének, kézművesség és élő muzsika révén ismerkedhetnek meg az évkör ünnepeivel és jeles napjaival. A Hagyományok háza két emblematikus sorozata is folytatódik ősszel, a Mesterek és tanítványok népzenei koncertsorozatban ezúttal Horsa István és az Ördöngős Népzenetanoda mutatkozik be, felvonultatva az egykori és jelenlegi tanítványokat, emlékezve a mesterekre, akik a ma tudásukat átadó zenészek pályáját meghatározták. A színpadi néptáncművészet kiemelkedő alkotóit felvonultató Fókuszban a koreográfusok sorozat októberi estjén Juhász Zsolt érdemes művész, a Duna Művészegyüttes vezetője, koreográfusa tárja elénk hitvallását hagyományról, átörökítésről, színpadi alkotásról. Mellette Kovács József és Kovács-Jelinek Emese fiatal alkotópár mutatkozik be, ők hitvallásuknak tekintik a Palócföld kultúráját, hagyományait a színpadon megmutatni.

Egy kormányhatározatnak köszönhetően 2025 őszétől már a Hagyományok Házába is díjmentesen utazhatnak vidékről a diákcsoportok, így a kiállításokra, foglalkozásokra, a gyerekelőadásokra vagy akár a Magyar Állami Népi Együttes előadásaira olyan gyerekek, fiatalok is eljuthatnak a jövőben, akiknek eddig az utazási költség akadályt jelentett.

A Hagyományok Háza új évada a magyar népi kultúra életerejét és gazdagságát ünnepli, teret adva a közösségi találkozásoknak, az értékátadásnak és a jelenkori párbeszédnek.

Hagyományok Háza/Felvidék.ma