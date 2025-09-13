A kormány a vallási ünnepek korlátozásával megsérti a Vatikáni Szerződést

A Szlovák Püspöki Konferencia (KBS) üdvözölné, ha a január 6-a munkaszüneti napként való megszüntetéséről, illetve más ünnepnapokról szóló döntések előtt nyílt párbeszéd zajlana, figyelembe véve a Vatikáni Szerződést is.

„Az ünnepnapok a hit megéléséhez és a hagyományok ápolásához kapcsolódnak a család és a tágabb közösség körében, ezért e kérdés mélyebb párbeszédet érdemel.

Az ünnepek megszüntetése, valamint az ünnepnapokon való értékesítési tilalom eltörlése a gazdaság szempontjából nézve nem lehet az egyedüli kritérium a társadalmi hasznosság megítélésében” – mondta Katarína Jančišinová, a Szlovák Püspöki Konferencia szóvivője.

A KBS álláspontját támogatja a Vasárnapért szövetség (AZN) polgári társulás, amely arra kéri a kormányt, hogy állítsa le a vallási ünnepek, egyházi iskolák korlátozását. Az AZN szerint ezek súlyos társadalmi kérdések, amelyek következményei nagymértékben érintik Szlovákia minden polgárának, különösen a hívők életét.

Az AZN emlékeztet az egyházi parancsolatokra, amelyek szerint

a hívők kötelesek megszentelni a parancsolt ünnepeket, részt venni a szentmisén vasárnapokon és parancsolt ünnepeken, valamint tartózkodni azoktól a munkáktól, amelyek akadályozhatják ezeknek a napoknak a megszentelését.

Ezzel az intézkedéssel a civil szervezet szerint a kormány gyakorlatilag azt nyilvánítja ki, hogy Szlovákia az Európai Unió legszegényebb országai közé tartozik. „A vasárnapi és ünnepnapi munka a szegénység, nem pedig a gazdagság jele” – mondta Anton Čulen, a szövetség elnöke.

Végezetül az AZN felszólítja a kormányt, hogy állítsa le a vallási ünnepek korlátozását, és tartsa be a Szlovák Köztársaság és a Szentszék közötti nemzetközi megállapodást.

Felvidék.ma/SITA