Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivál tizenhetedszer a Lévai járásban

Szeptember második hétvégéjén immár tizenhetedik alkalommal szervezi meg a Lévai Regionális Művelődési Központ az Ilyenek vagyunk – nemzetközi folklórfesztivált. A tánckaraván idén is a járás több településén örvendezteti meg a közönséget. Szeptember 11-e és 15-e között Léva mellett Ipolyságon, Paláston és Nagyölveden valósulnak meg programok.

Az öt nap során négy helyszínen huszonnégy tevékenység valósul meg. A járásbeli hagyományőrző csoportok és a nemzetközi néptáncegyüttesek fellépése, valamint gálaprogramja mellett táncoktatás, táncház, előadások, kézműves foglalkozás, népi vásár, kiállítás, népviseletes felvonulás színesíti az egyes helyszíneken a programot.

A tánckaraván fő célja a népi kultúra, a népi hagyományok ápolása, mindemellett a különféle nemzetek értékeinek a megismerését is szolgálja.

A 2025-ös évadban Magyarországról a Debreceni Hajdú Néptáncegyüttes és a Cserregő Néptáncegyüttes érkezett, Horvátországból jött a KUD Salona formáció és Koszovót képviselte a Ensemble Gjilani Néptánccsoport.

A fellépő csoportok közt leljük mások mellett a lévai Juhász Gyula Alapiskolában működő Pitypang Gyermek Néptánccsoportot, a szintúgy lévai Garam Menti Néptáncegyüttest és a Kéméndi Bokréta Néptánccsoportot.

A tánckaraván első állomása a palásti Palásthy Pál Egyházi Alapiskola volt szeptember 11-én. A tanintézményben Ipoly menti táncokkal ismerkedtek a tanulók, majd a hagyományos duda kultúra értékeit mutatta be Bencz Zsolt.

Pénteken Ipolyság került a központba, a 43. Honti Kulturális Napok rendezvényfolyam részeként lépett színpadra a Debreceni Hajdú Néptáncegyüttes és a koszovói Ensemble Gjilani Néptánccsoport. A járási székhelyen délelőtt a hagyományos élő meghívó perpormansz valósult meg a Dituria bevásárló központban.

Az Ilyenek vagyunk központi rendezvényére szombaton a lévai vár udvarán került sor. Igazi kavalkád várta az érdeklődőket. Délelőtt népviseletes felvonulással érkeztek a fellépők a várudvar területére. A gálaprogram első fejezetében a helyi és környékbeli csoportok mutatkoztak be. Késő délután a nemzetközi vendégek mutatták meg tehetségüket.

De volt táncház, kézműves foglalkozás, kézműves vásár is. A nap folyamán különféle hagyományos népi eledeleket kóstolhattak meg a látogatók.

A fesztivál ideje alatt megtekinthették a várudvar területén levő Barsi Múzeum állandó és időszaki tárlatait.

Vasárnap délelőtt a tánccsoportok népviseletbe öltözött tagjai szentmisén vettek részt Léván, majd délután Nagyölveden tart gálaprogramot a horvátországi csoport és a magyar Cserregő Néptáncegyüttes.

A tizenhetedik nemzetközi folklórfesztivál zárónapján, szeptember 15-én délután a lévai művelődési központ székhelyén megtekinthető lesz a Népi konyha című időszaki kiállítás. A tárlatról ITT és ITT számoltunk be. A néphagyományokhoz kapcsolódóan kézműves foglakozást tartanak a székházban, mely az óbarsi réteshúzásra összpontosít.

A fesztivál a Szlovák Művészeti Alap, a Kultminor, Nyitra Megye Önkormányzata, Léva városa támogatásával valósul meg.

A felvételek az ipolysági állomáson készültek.

Pásztor Péter/Felvidék.ma