Erdő Péter levélben köszöntötte XIV. Leó pápát 70. születésnapja alkalmából

Fotó: Vatican Media

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek levélben köszöntötte XIV. Leó pápát 70. születésnapja alkalmából vasárnap.

A bíboros az MTI-hez is eljuttatott levélben az egész, lelkipásztori gondjaira bízott közösség nevében megköszönte az egyházfőnek tanítását és szimbolikus jelentésekben gazdag, bátorító gesztusait, amelyek „megerősítik hitünket és meggyőződésünket, hogy az isteni gondviselés olyan pásztort ajándékozott nekünk, aki Krisztus személyében vezet minket azon az úton, amelyet Isten jelölt ki egyháza számára”.

A bíboros külön megköszönte XIV. Leónak, hogy tanításában Krisztust állítja középpontba, valamint minden erőfeszítését, amelyet a „béke szent ügyéért tesz”.

Leó pápa a közösségi oldalán köszönte meg mindenkinek, aki gondolt rá születésnapja alkalmából: „Hálát adok az Úrnak és szüleimnek; és köszönetet mondok mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam.” – írta a Szentatya az X-en.

MTI/Felvidék.ma

