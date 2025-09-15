Home Egyéb Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet nyert az iparista diákok programja
EgyébMűvelő

Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet nyert az iparista diákok programja

Németh Izabella
Németh Izabella

Az eTwinning Szlovákiai Szolgáltató Pont a közös értékelési rendszer alapján Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címmel ismerte el iskolánk „Szupermarketek trükkjei: Hogyan legyünk tudatos vásárlók?” című nemzetközi együttműködését.

A rangos elismerést a Nemzeti Szolgáltatóközpontok (NSS) ítélik oda azoknak az intézményeknek, amelyek kiemelkedő színvonalú munkát végeznek az eTwinning program keretében. A díj egyben hivatalos és nyilvános visszajelzés is, amely tanúsítja az iskola elkötelezettségét az európai együttműködés, valamint a minőségi és innovatív pedagógiai munka iránt.

A projekt a múlt tanév egyik kiemelkedő szakmai eseménye volt a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában. Tanulóink a Nyíregyházi SzC Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjaival dolgoztak együtt egy öthetes program során, amelynek elsődleges célja a tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása volt.

A résztvevők megvizsgálták a szupermarketekben alkalmazott marketingfogásokat és manipulációs módszereket, így többek között a termékek elhelyezését, a csomagolási technikákat, valamint az akciók és leárazások pszichológiai hatásait.
A kutatás eredményeit a diákok kreatív módon dolgozták fel: prezentációk, plakátok, videók és közösségi médiás tartalmak készültek. Egyik csoport még dalt is komponált a legjellemzőbb „szupermarket-csapdákról”, amelyhez mesterséges intelligencia által generált rockzenei alapot használtak.

A projekt zárásaként közös online bemutatón ismertették a résztvevők az elkészült munkákat, és megszületett a Tudatos Vásárlás Kézikönyve, amely hasznos tanácsokkal szolgál a vásárlói csapdák elkerüléséhez. Az együttműködés nem csupán a diákok digitális és kommunikációs készségeit fejlesztette, hanem kézzelfogható értéket is teremtett: új ismeretekkel, szakmai tapasztalatokkal és határokon átívelő kapcsolatokkal gazdagította mindkét iskola tanulóit és pedagógusait.

Németh Izabella

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Jókai nyomában a Balog-völgyiek

Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivál tizenhetedszer a Lévai járásban

Fejezetek Csontváry és a gácsi gyógyszerészek életéből

Krúdy-emléktábla újraavatása Podolinban

Kavargó misztérium a MaJel Rovásban

Márai Lepsénynél hallotta az időt, de a nyomozás...

A tanévnyitó ünnepségen iktatták be a Selye János...

Márai-darabbal, musicallel és krimivel várja a közönséget a...

45 percen keresztül alázta a Slovant a Nádszeg...

A Hagyományok Háza új évada a magyar népi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma