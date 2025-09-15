Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címet nyert az iparista diákok programja

Az eTwinning Szlovákiai Szolgáltató Pont a közös értékelési rendszer alapján Nemzeti Minősített eTwinning Projekt címmel ismerte el iskolánk „Szupermarketek trükkjei: Hogyan legyünk tudatos vásárlók?” című nemzetközi együttműködését.

A rangos elismerést a Nemzeti Szolgáltatóközpontok (NSS) ítélik oda azoknak az intézményeknek, amelyek kiemelkedő színvonalú munkát végeznek az eTwinning program keretében. A díj egyben hivatalos és nyilvános visszajelzés is, amely tanúsítja az iskola elkötelezettségét az európai együttműködés, valamint a minőségi és innovatív pedagógiai munka iránt.

A projekt a múlt tanév egyik kiemelkedő szakmai eseménye volt a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában. Tanulóink a Nyíregyházi SzC Széchenyi István Technikum és Kollégium diákjaival dolgoztak együtt egy öthetes program során, amelynek elsődleges célja a tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása volt.

A résztvevők megvizsgálták a szupermarketekben alkalmazott marketingfogásokat és manipulációs módszereket, így többek között a termékek elhelyezését, a csomagolási technikákat, valamint az akciók és leárazások pszichológiai hatásait.

A kutatás eredményeit a diákok kreatív módon dolgozták fel: prezentációk, plakátok, videók és közösségi médiás tartalmak készültek. Egyik csoport még dalt is komponált a legjellemzőbb „szupermarket-csapdákról”, amelyhez mesterséges intelligencia által generált rockzenei alapot használtak.

A projekt zárásaként közös online bemutatón ismertették a résztvevők az elkészült munkákat, és megszületett a Tudatos Vásárlás Kézikönyve, amely hasznos tanácsokkal szolgál a vásárlói csapdák elkerüléséhez. Az együttműködés nem csupán a diákok digitális és kommunikációs készségeit fejlesztette, hanem kézzelfogható értéket is teremtett: új ismeretekkel, szakmai tapasztalatokkal és határokon átívelő kapcsolatokkal gazdagította mindkét iskola tanulóit és pedagógusait.

Németh Izabella