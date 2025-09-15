Home Kitekintő Orbán Viktor: „Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem ezek kijelentkeztek a civilizációból”
Orbán Viktor: „Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem ezek kijelentkeztek a civilizációból”

Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Barbarizmus vert gyökeret Európa egyik legnagyobb nemzetének hazájában, Svédországban a hagyományos értékek elhagyása, a józan ész mellőzése és a gyenge kormányzás következtében – írta Orbán Viktor az X-en hétfőn.

A magyar kormányfő kifejtette, Svédországban az igazságszolgáltatás büntetlenül hagyja tevékenykedni a kiskorúakat kihasználó bűnszervezeteket.

„A svéd kormány minket oktat ki a jogállamiságról. Mindeközben a Die Welt szerint szervezett bűnözői hálózatok svéd gyerekekkel végeztetnek el gyilkosságokat, annak tudatában, hogy a rendszer úgysem ítéli el őket.

Egy ország, amely egykor a rendről és a biztonságról volt ismert, jelenleg éppen összeomlik: több mint 280 kiskorú lányt vettek őrizetbe gyilkosságért, családok élnek félelemben. Szívszaggató a helyzet. A svédek jobbat érdemelnek!” – írta Orbán Viktor.

Az X-en a bejegyzéshez csatolt videofelvételen Orbán Viktor arról beszélt, „a hét híre, hogy Svédországban letartóztattak 284 kiskorú lányt emberölés miatt, a maffia arra használta őket, hogy velük lövették fejbe az áldozataikat, mert őket nem lehet elítélni”.

„Így mennek tönkre, minden szabály, minden rend felbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem ezek kijelentkeztek a civilizációból”

– mondta a kormányfő.

„A jogállam célja, hogy garantáljuk népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat rendszerszinten használnak fel gyilkosságokhoz, ott a jogállam halott” – írta Orbán Viktor.

Hozzáfűzte: „Svédország a barátunk, a svéd nagyszerű és nemes nemzet. Aggódunk Önökért! Isten áldja Svédországot!”.

MTI

