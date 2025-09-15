Tudatosabbak a komáromiak a hulladékgyűjtés terén

Az elmúlt években sokat javult a hulladék szelektív gyűjtésének mértéke Komáromban. Az idei évben a város vállalta, a KN Smart városi cég pedig átvette a konyhai hulladék elszállítását is, ezt követően megemelkedett a válogatott konyhai hulladék mennyisége. A jelentős javulás a lakosok hozzájárulásán túl a gyűjtés átszervezésének is az eredménye.

​Komáromban az elmúlt 5 évben jelentősen javult a hulladék szeparálásának mértéke. Míg 2020-ban a teljes mennyiség 13,38 százalékát válogatták szét a komáromiak, addig 2024-ben ez az arány 46,9 százalékra ugrott fel. A lakosok felelősségteljes hozzállásán túl segítettek ebben a fejlesztések is: az új gyűjtőudvar és a gadóci komposztáló is, amely egy év alatt elérte a teljes kapacitását

Az idei év legnagyobb előrelépést a konyhai hulladék szelektív gyűjtése hozta – ebben jelentős előrelépés történt. Az állami szabályozás szerint 3 éve kötelező a konyhai biológiai hulladék külön gyűjtése. Az első években külső szolgáltatókkal dolgozott a város, azonban idén februárban ennek a hulladéktípusnak az elszállítását is átvette a város cége, a KN Smart – tájékoztatott a Komáromi Városi Hivatal.

Míg az előző években 300-400 tonna mennyiség között sikerült összegyűjteni a szemetet, az idei szolgáltatóváltás komoly előrelépést hozott. A havi begyűjtött mennyiség pár hónap alatt a három-négyszeresére emelkedett a korábbi hónapokhoz képest. Így lehetett, hogy már nyár végére kétszer annyi szeparált konyhai hulladékot gyűjtött össze a KN Smart, mint az előző egész évben. Csupán júliusban a korábbi évek 30-35 tonnás havi átlag eredményeihez képest 130 tonnányi konyhai hulladékot gyűjtöttek be.

„Az elmúlt pár hónapban átszerveztük a begyűjtés rendszerét. Több helyen az 1100 literes kukákat kisebbre cseréltük, hiszen gyakori probléma volt a helytelen használat, azaz más típusú hulladék nagyobb mennyiségben ia bekerült a konténerbe, így már nem volt hasznosítható konyhai hulladékként. A városi hivatal csapatával viszont folyamatosan pontosítjuk a rendszert, hogy a leghatékonyabb legyen a begyűjtés. A zacskók és kannák biztosítását is próbáltuk javítani, hogy mindenki segítségére legyünk, aki kész tenni a környezetéért”- mondta el Molnár Marián, a KN Smart ügyvezető igazgatója.

A hulladék szeparálása nem csupán környezetvédelmi kérdés, hiszen komoly gazdasági oldala is van – teszik hozzá. A konyhai hulladék külön gyűjtése esetén a város állami támogatásra jogosult. A konyhai hulladékból biogázt és villamos energiát lehet előállítani. Amennyiben válogatlanul kerül a kukákba, úgy a szemétdombokon veszélyes gázokat termelhet.

„A hulladék elszállítása egy ekkora városban mindig okoz napi gondokat, amit oldanunk kell, de a számok azt igazolják, hogy dinamikusan fejlődik a vállalatunk. Számítunk a lakosok együttműködésére, hiszen ebben csak együtt léphetünk előre. Egyre többen kapcsolódnak be a szelektív hulladék gyűjtésének folyamatába, tudatosítják, nem mindegy, milyen környezetet hagyunk a mai fiatal generációra. A kommunikáció terén is igyekszünk javítani, ezért újult meg a weboldalunk és örömmel fogadjuk a lakosok segítő visszajelzéseit is”- tette hozzá Molnár Marián.

SZE/Felvidék.ma/KVH