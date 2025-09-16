Az SNS miatt kizárják Ficóékat az Európai Szocialisták Pártjából

Az Európai Szocialisták Pártja (PES) a jövő hónapban tartandó amszterdami kongresszusán végleg kizárja Robert Fico pártját, a Smer-SD-t – írta az Euractiv.com oldal három különböző forrásra hivatkozva.

A szocialisták elnöksége 2023 októberében függesztette fel a Smer-SD és a társult tag Hlas-SD tagságát, mivel a két párt eltért a PES értékrendjétől és a Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) alakított koalíciós kormányt.

Az egyik hírforrás szerint a Hlas-SD-t nem zárják ki végleg, marad a felfüggesztett tagjelöltsége.

A Smer-SD végleges kizárását októberben ratifikálja a pártcsalád, így az Euractiv szerint Fico még inkább elszigetelődik az európai politikában.

2023-ban szánták el magukat hasonló lépésre az európai szocialisták, amikor a kormányzó Grúz Álom párttól oroszbarát politikája miatt megvonták a megfigyelői státuszát.

Az Európai Szocialisták Pártja (angolul Party of European Socialists, PES) európai szintű szociáldemokrata párt. Elődjét, az Európai Közösség Szocialista Pártjainak Konföderációját szociáldemokrata, szocialista- és munkáspártok alapították 1973-ban.

tasr/Felvidék.ma