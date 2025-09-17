Home Itt és Most Ma folytatódnak a tárgyalások a konszolidációs csomag elfogadásáról
Itt és Most

Ma folytatódnak a tárgyalások a konszolidációs csomag elfogadásáról

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

Kedden, a parlament 39. ülésén a konszolidációs csomag elfogadásával kapcsolatos gyorsított eljárásról tárgyaltak a képviselők. A javaslatról szóló tárgyalás már pénteken (szeptember 12.) elkezdődött. Az ülés szerdán (szeptember 17.) 9 órakor folytatódik.

Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter is jelen volt az ülésen. Az ellenzéki képviselők hangot adtak egyet nem értésüknek a jövő évi konszolidációs intézkedések elfogadásával kapcsolatos gyorsított eljárással kapcsolatban.

Szerintük a javaslat megalapozatlan. Kifogásolták azt is, hogy az állam nem megfelelően takarékoskodik. Szerintük a konszolidáció ismét elsősorban a lakosságot, a dolgozó embereket fogja érinteni.

Kamenický kijelentette, hogy a korábbi kormányoktól örökölte a rossz gazdasági helyzetet, amiben a jelenlegi ellenzék több képviselőjének is része volt.

A múlt héten 22 intézkedést jelentett be a pénzügyminiszter, ezek összesen 2,7 milliárd euró megtakarítást, nagyobb adóbevételt, és a járulékokból befolyó nagyobb összegeket eredményezhetnek.

Szeptember 10-én a kormány megszavazta a csomagot, amely az egyes minisztériumokat érintő megtakarítási intézkedéseket egyelőre nem tartalmazza. A kormány azt javasolta a parlamentnek, hogy már a jelenlegi ülésen, gyorsított eljárásban tárgyaljon a javaslatról.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Emlékét megőrizzük, áldozatkészségét nem feledjük…

A rendőrök szerdán tüntetnek az igazságos béremelésért

Magyar Szövetség: a kormány aránytalanul nagy terhet róna...

Új gyógyszertörvény előkészítése

A kormány a vallási ünnepek korlátozásával megsérti a...

A külföldi egyetemi tanulmányok jóval drágábbak, mint a...

A hét végéig 62 strandnak volt érvényes működési...

Valószínűleg nem könnyítik meg a sífelvonók kiépítését a...

Kamenický szerint gyors intézkedések nélkül gazdasági károk fenyegetik...

A pénzügyminiszter javaslatairól tárgyal a parlament a pénteki...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma