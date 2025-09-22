Home Kitekintő Orbán Viktor: Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon
Orbán Viktor: Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon

Magyarország nem akarja, hogy az Európai Unió harcban álljon, ezért nem támogatja Ukrajna uniós tagságát sem – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt.

A kormányfő a parlament őszi ülésszakának első ülésén kiemelte: Magyarországnak az ősz során még számos alkalommal meg kell ismételnie a külpolitikai tanácskozásokon, hogy Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen.

Magyarország az Európai Unió tagja, senkivel nem áll háborúban, így az Európai Unió sem állhat

– hangoztatta a miniszterelnök.

Hozzátette, a háborúpárti országok tekinthetik magukat háborúban álló országoknak, de az uniót háborús célokra nem használhatják, amíg egyetlen ország ellenzi azt. Márpedig Magyarország ellenzi ezt – jelentette ki Orbán Viktor.

MTI/Felvidék.ma

