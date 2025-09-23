„A magyar kormány Brüsszellel szembemenve továbbra is megvédi Magyarországot a migrációtól”

A magyar kormány Brüsszel migrációpárti politikájával szembemenve továbbra is meg fogja védeni Magyarországot az illegális bevándorlástól – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kifejtette, hogy a nap folyamán az ENSZ-közgyűlés keretében részt vesz egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó ülésen is, és ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a világ jelentős biztonsági kihívásokkal van tele, sok helyen dúlnak háborúk, fegyveres konfliktusok, és rendkívül súlyos a terrorfenyegetettség is.

„Csak a tavalyi esztendőben 3495 terrorcselekményt követtek el világszerte. Elsősorban Afrika, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet bizonyos pontjain nagyon komoly fenyegetettségben élnek az emberek”

– húzta alá.

„Azt is látni kell, hogy ez európai kihívás is, ugyanis a terrorizmus és az illegális migráció között abszolút szoros összefüggés van. Mondhatnám azt is, hogy a terrorizmus és az illegális migráció egy ördögi kört alkotnak, hiszen a terrorizmus sok embert késztet arra, hogy elhagyja a hazáját, s a migrációs hullámok pedig azt a lehetőséget biztosítják a terroristák számára, hogy elbújva a migránsok között gyakorlatilag akadálytalanul haladhatnak kontinenseken keresztül, és aztán terjeszthetnek szélsőséges ideológiákat, hajthatnak végre terrortámadásokat a világ távoli pontjain” – mutatott rá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország határozott döntést hozott, határozott lépést tett annak érdekében, hogy nem engedi be az illegális migránsokat, és ezzel a terrorfenyegetettséget is ki tudták védeni.

„Magyarország a kerítés építésével és a déli határ megvédésével több mint egymillió illegális migránst akadályozott meg abban, hogy bejöjjön Magyarország, illetve az Európai Unió területére”

– mondta.

„Más kérdés, hogy Brüsszel továbbra is egy migrációpárti politikát folytat, Brüsszel továbbra is vonzza a migránsokat Európába. Ez a brüsszeli politika sajnos fokozza a terrorfenyegetettséget a kontinensen” – tette hozzá.

A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy meg lehet nézni a különbséget Magyarország és Nyugat-Európa biztonsági helyzete között.

„Magyarországon nincsenek illegális migránsok, ezért mi naponta egymillió eurónyi büntetést fizetünk Brüsszelnek, ami felháborító, ugyanakkor azt mondom, hogy ez a biztonságunkba történő talán legjobb beruházás”

– fogalmazott.

„Gondoljunk bele, hogy most nem fizetnénk be a napi egymillió eurót, de beengednénk több tíz- vagy százezer illegális migránst Magyarországra. Szerintem jobb, hogyha továbbra is fenntartjuk a kerítést, fenntartjuk a szigorú határőrizetet, és Brüsszellel szembemenve megvédjük Magyarországot az illegális migránsoktól” – folytatta.

„És látjuk, hogy mi van Nyugat-Európában. Párhuzamos társadalmak alakultak ki, terrorfenyegetettség van, no-go zónák jöttek létre, és sok helyen a hangos kisebbség tönkreteszi az évszázadok óta ott élő közösségeknek az életét”

– jegyezte meg.

„Na, mi ezt Magyarországon nem akarjuk. Úgyhogy szembemegyünk továbbra is Brüsszellel, megvédjük Magyarországot az illegális migrációtól, és továbbra is fenntartjuk azt az állapotot, hogy Magyarországra illegális migráns nem teheti be a lábát” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma