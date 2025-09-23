Patthelyzet Krasznahorkán: az MBM-Group érvénytelennek tartja a szerződésbontást

A Krasznahorka várának rekonstrukcióját végző MBM-Group építőipari társaság nem tervezi elhagyni az építkezés helyszínét, és továbbra is érvénytelennek tartja a Szlovák Nemzeti Múzeum szerződésbontását. Erről Alena Nováková, a cég igazgatótanácsának elnöke nyilatkozott a TASR hírügynökségnek, reagálva a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója, Andrea Predajňová keddi sajtótájékoztatójára.

„A cég azonnal jelezte, hogy a szerződés felbontását érvénytelennek tartja, ezért nem fogjuk elhagyni az építkezést. Minden jogi lépést megtettünk a szerződésben foglaltaknak megfelelően, hogy megvédjük vállalatunkat és a ránk bízott munkát” – mondta Nováková.

A társaság korábban közölte: a Szlovák Nemzeti Múzeum azzal indokolta a szerződésbontást, hogy a kivitelező nem jelentette be az alvállalkozókat. Az MBM-Group azonban állítja, hogy az alvállalkozókat már 2023-ban, az építkezés során írásban bejelentette.

A Szlovák Nemzeti Múzeum 30 napon belül távozást vár

Predajňová a sajtótájékoztatón leszögezte: az MBM-Groupnak 30 napon belül el kell hagynia a helyszínt.

„Szeretnénk ellenőrizni az eddig elvégzett munkák eredményét, és a szerződésbontást teljes mértékben indokoltnak tartjuk”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a szubdodávok bejelentése sem a Szlovák Nemzeti Múzeum, sem a Betléri Múzeum irattárában nem található.

A főigazgató bírálta a kivitelező által javasolt szerződésmódosításokat is, amelyek többletmunkákra és az ár emelésére irányultak.

„Vagy a projekttervek voltak annyira gyengék, hogy százezres tételekben kellett pótmunkát kérni, vagy valakinek elszállt a fantáziája és a számológépe”

– jegyezte meg élesen Predajňová, hozzátéve, hogy ezek a módosítások végül nem kerültek aláírásra.

Az MBM-Group szerint jogszerűen dolgoztak

A cég válasza szerint nem hozhat nyilvánosságra részleteket a módosításokról, mert azzal súlyosan megsértené a szerintük továbbra is érvényben lévő szerződést.

„Minden munkát a szerződés és a Szlovák Nemzeti Múzeum által készített, hivatalosan jóváhagyott projektterv alapján végeztünk el, írásbeli utasítások alapján”

– közölte a társaság.

Nováková hozzátette: „Megállapíthatjuk, hogy ha a Szlovák Nemzeti Múzeum a jelenlegi módon folytatja az eljárást, az bizonyosan időbeli, pénzügyi és anyagi károkat fog okozni nemcsak az intézménynek, hanem nekünk és az egész projektnek is. Cégünk maximális együttműködésre kész a Krasznahorka várának sikeres befejezése érdekében.”

Új projekciós csapatot állítanak fel

Predajňová ma bejelentette: a Szlovák Nemzeti Múzeum új projekciós csapatot állít fel a rekonstrukció folytatására, és a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemmel (STU) együttműködve készítik elő a még mindig használatba nem vett tetőszerkezetek szanálását az alsó és középső várban. A főigazgató szerint az, hogy 13 évvel a pusztító tűzvész után sem közeledik a munka a befejezéshez, korábbi Szlovák Nemzeti Múzeum-vezetői döntéseknek és a felújítás hiányos ellenőrzésének a következménye.

„Az eddigi folyamat rendszertelen és logikátlan volt: nem fentről lefelé haladtak, ahogyan az logikus lenne, hanem éppen fordítva. Most emiatt kell megoldanunk, hogy a már helyreállított részek ne sérüljenek meg”

– mondta Predajňová.

A korábbi döntések háttere

A vár helyreállításának egykori koordinátora, Erika Šmelková szerint a felújítás sorrendjéről még évekkel ezelőtt döntött a kulturális minisztérium.

„A felső várban hiányzott a történeti és restaurátori kutatás. Két lehetőség volt: vagy megvárjuk, míg lezárul a kutatás, vagy elkezdjük a tervezést az alsó és középső várra”

– magyarázta Šmelková.

Mint mondta, a projekt előkészítésekor számoltak azzal a kockázattal, hogy a felső vár munkálatai veszélyeztethetik az alsó és középső vár részeit. Ezért a kivitelezési engedélyben rögzítették: a felújítás nem károsíthatja az alsó és középső várat, és az anyagot a felső várba alternatív útvonalakon kell szállítani.

A 2012-es tűzvész „öröksége”

Krasznahorka várát 2012. március 10-én pusztította el a tűz, amely a várhegy lejtőjén kigyulladt száraz fűről terjedt át az épületre. A szlovák kormány közel 35 millió eurót hagyott jóvá a rekonstrukcióra. Az alsó és középső vár, valamint a podhradie infrastruktúrájának újjáépítésére kiírt pályázatot az MBM-Group nyerte el, a projekt értéke meghaladja a 20 millió eurót.

A munkálatok 2022 augusztusában kezdődtek, és a szerződés szerint 2025 augusztusára kellett volna lezárulniuk. A Szlovák Nemzeti Múzeum azonban az elmúlt években többször jelezte a kivitelezés körüli problémákat és késéseket, a felújítás pedig máig nincs befejezve.

BN/Felvidék.ma/TASR