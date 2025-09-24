Európai nyelvek napja az Európai Parlamentben: a kisebbségi nyelveket kincsként kell őriznünk

Az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az Európai Parlament és kisebbségvédelmi szervezetek részvételével szervezett konferenciát az EP Kisebbségi Intergroupja szeptember 24-én, az európai nyelvek napján Brüsszelben. A sokszínűség pillérei: nyelvi örökségünk formálja Európát című esemény Európa gazdag többnyelvű örökségének kulturális, társadalmi és gazdasági jelentőségét emelte ki.

A rendezvényt Vincze Loránt európai parlamenti képviselő, az Intergroup és a FUEN elnöke, valamint Sabine Verheyen, az Európai Parlament első alelnöke nyitotta meg.

Vincze Loránt hangsúlyozta, hogy

a kisebbségi és regionális nyelvek kincsek, amelyeket meg kell őriznünk a jövő generációi számára, és három cselekvési pillért nevezett meg: az oktatást, a láthatóságot és a digitális jelenlétet.

Az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférést már kisgyermekkortól biztosítani kell; erősíteni kell a kisebbségi nyelvek jelenlétét a köz- és magánéletben; illetve Európa digitális jövőjében helyet kell biztosítani a kisebbségi nyelveknek – mutatott rá.

„Azt szeretnénk, hogy a polgárok ne szégyelljék magukat vagy érezzék magukat hátrányban, hanem legyenek büszkék, amikor a saját nyelvüket használják – az utcán, az iskolában, a munkahelyen vagy az online térben” – mondta Vincze.

Az esemény keretében kerekasztal-beszélgetésre is sor került „Beleillenek-e a kisebbségi nyelvek az európai napirendbe: számítunk egyáltalán?” címmel, amelyen az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az NPLD és a FUEN képviselői osztották meg tapasztalataikat. A vita világossá tette: bár történtek előrelépések, Európa nyelvi sokszínűsége – több mint 60 regionális és kisebbségi nyelv, amelyet 40–50 millió polgár beszél – továbbra is törékeny, és erősebb védelemre van szüksége. Ezt, mint egy friss Eurobarometer-felmérés is mutatja, az európai polgárok többsége támogatja, az EU-n van tehát a sor, hogy lépéseket tegyen ennek megvalósulásáért.

Az esemény üzenete egyértelmű volt: a többnyelvűség nem költség, hanem befektetés Európa demokratikus, kulturális és gazdasági jövőjébe.

Az európai nyelvek napja keretében a FUEN tájékoztató kampányt folytat az Európai Parlamentben. Standjukat elsők között látogatta meg Sabine Verheyen, az Európai Parlament első alelnöke.

