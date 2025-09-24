Szijjártó Péter: az emberek életének megóvása nem összekeverhető geopolitikai szempontokkal

A koronavírus-járvány rávilágított, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető különböző geopolitikai szempontokkal, ideológiai megközelítésekkel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán több kísérőrendezvényen is részt vesz az ENSZ-közgyűlés keretében, egyebek mellett egészségügyi és vízgazdálkodási témában.

Előbbivel kapcsolatban emlékeztetett a koronavírus-járványra, amely szerinte rávilágított arra,

hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető sem a geopolitikával, sem az ideológiai megközelítésekkel.

„Az emberek életének és egészségének megvédése nem politikai kérdés (…) Emlékezzünk rá, a Covid alatt Ursula von der Leyen sms-ben berendelt vakcinái nem érkeztek meg időben Európába. Az európai országok egy jelentős részében az egészségügyi ellátórendszerek rendkívül nehéz helyzetbe kerültek” – mondta.

„Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy nemcsak nyugati, hanem keleti irányból is veszünk vakcinákat, s az Oroszországból és Kínából vásárolt oltóanyagok segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudjuk végrehajtani” – folytatta.

„A magyar gazdaság gyorsan újraindulhatott, Magyarországot hamar újra tudtuk nyitni. Ez az orosz és a kínai vakcinák hiányában nem tudott volna megtörténni, és sok ezer vagy tízezer magyar ember élete került volna még veszélybe” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezután érintette a vízgazdálkodás kérdését is, és figyelmeztetett, hogy sajnos manapság a víz is lehet konfliktusok forrása a világban, miközben az a megoldásoknak is lehetne a forrása.

„Magyarország a világ élvonalába tartozik vízipari, vízgazdálkodási megoldások tekintetében. Az elmúlt években egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-programot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban annak érdekében, hogy olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az egészséges életet” – tudatta.

„A magyar vállalatok vízgazdálkodási technológiái lehetővé tették, hogy a világ számos pontján, alapvetően afrikai országokban az ivóvízellátás biztosított legyen olyan térségekben is, ahol korábban ez nem volt evidencia” – hangsúlyozta.

A miniszter emellett több kétoldalú találkozóra is készül, többek között az egyesült arab emírségekbeli, a namíbiai és az új-zélandi kollégájával is egyeztetni fog.

Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légi közlekedési egyezményt fog aláírni, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban pedig aláhúzta, hogy az ország a felelősségteljes politikájával nagyon fontos szerepet tölt be a közel-keleti helyzet kezelésében, megelőzve a még súlyosabb válságot.

MTI/Felvidék.ma