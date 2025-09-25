A felújítási munkálatok miatt már ideiglenes hídon folyik a közlekedés a Feketevíz felett

A Nagyfödémes község térségében lévő M392 számú híd állaga a II/121-es úton fokozatosan romlott, ami miatt 2021-ben szükségessé vált a haladási sáv leszűkítése, majd egyirányúvá tétele. Nagyszombat megye ezért elkészítette a teljes rekonstrukció tervét, mely néhány nap múlva veszi kezdetét. Magát a felújítást megelőzte egy ideiglenes híd kiépítése, mely már a közlekedők rendelkezésére áll.

„Megyénkben több híd vált állapota miatt lassan használhatatlanná. Ezeket fokozatosan felújítjuk, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyük a közlekedést. A Feketevizet átszelő híd Nagyfödémesnél balesetveszélyessé vált, ezért ideiglenes hidat építettünk ki mellette, s a biztonságos közlekedés érdekében azonnal üzembe is helyeztük, hogy elkerüljük a balesetet.

Ez a hasznos megoldás ráadásul időmegtakarítást is jelent a közlekedőknek. A híd felújításának teljes ideje alatt rendelkezésre áll majd, mely az elkövetkezendő napokban veszi kezdetét“ – mondta el Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke. Mint hozzátette, ez a második híd Feketevíz felett, melyet helyreállít a megye, hiszen a héten vette kezdetét a királyrévi híd felújítása is.

Az ideiglenes híd kiépítése nélkül a gépjárművezetők kénytelenek lennének egy nagyobb kerülőt tenni a környező falvak irányába, ez 10–20 kilométerrel is meghosszabbítaná útjukat, ami ezáltal 15–30 perccel tovább tartana, csúcsidőben pedig még több időt venne igénybe. Az ideiglenes hidat a Doprastav cég készítette, mely 330 ezer eurós árajánlatával nyerte meg a közbeszerzési eljárást.

„Ez az útszakasz nagyon fontos a Galántai járás lakossága számára, hiszen három járást és két megyét köt össze. Ezért nagy örömmel tölt el, hogy olyan megoldást találtunk, melynek köszönhetően biztosított a folyamatos közlekedés a felújítási munkálatok alatt is“ – tette hozzá Berényi József, a megye alispánja.

A 21 méter hosszú, 1960-ban épült híd teljes felújítását uniós forrásokból finanszírozza a megye, a 750 ezer eurót meghaladó értékű munkálatok kivitelezője az MBM-GROUP Rt.

NZS/Sajtóközlemény/Felvidék.ma