Home Régió A felújítási munkálatok miatt már ideiglenes hídon folyik a közlekedés a Feketevíz felett
Régió

A felújítási munkálatok miatt már ideiglenes hídon folyik a közlekedés a Feketevíz felett

NZS
NZS
Fotó: TTSK

A Nagyfödémes község térségében lévő M392 számú híd állaga a II/121-es úton fokozatosan romlott, ami miatt 2021-ben szükségessé vált a haladási sáv leszűkítése, majd egyirányúvá tétele. Nagyszombat megye ezért elkészítette a teljes rekonstrukció tervét, mely néhány nap múlva veszi kezdetét. Magát a felújítást megelőzte egy ideiglenes híd kiépítése, mely már a közlekedők rendelkezésére áll.

„Megyénkben több híd vált állapota miatt lassan használhatatlanná. Ezeket fokozatosan felújítjuk, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé tegyük a közlekedést. A Feketevizet átszelő híd Nagyfödémesnél balesetveszélyessé vált, ezért ideiglenes hidat építettünk ki mellette, s a biztonságos közlekedés érdekében azonnal üzembe is helyeztük, hogy elkerüljük a balesetet.

Ez a hasznos megoldás ráadásul időmegtakarítást is jelent a közlekedőknek. A híd felújításának teljes ideje alatt rendelkezésre áll majd, mely az elkövetkezendő napokban veszi kezdetét“ – mondta el Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke. Mint hozzátette, ez a második híd Feketevíz felett, melyet helyreállít a megye, hiszen a héten vette kezdetét a királyrévi híd felújítása is.

Fotó: TTSK

Az ideiglenes híd kiépítése nélkül a gépjárművezetők kénytelenek lennének egy nagyobb kerülőt tenni a környező falvak irányába, ez 10–20 kilométerrel is meghosszabbítaná útjukat, ami ezáltal 15–30 perccel tovább tartana, csúcsidőben pedig még több időt venne igénybe. Az ideiglenes hidat a Doprastav cég készítette, mely 330 ezer eurós árajánlatával nyerte meg a közbeszerzési eljárást.

„Ez az útszakasz nagyon fontos a Galántai járás lakossága számára, hiszen három járást és két megyét köt össze. Ezért nagy örömmel tölt el, hogy olyan megoldást találtunk, melynek köszönhetően biztosított a folyamatos közlekedés a felújítási munkálatok alatt is“ – tette hozzá Berényi József, a megye alispánja.

A 21 méter hosszú, 1960-ban épült híd teljes felújítását uniós forrásokból finanszírozza a megye, a 750 ezer eurót meghaladó értékű munkálatok kivitelezője az MBM-GROUP Rt.

NZS/Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nagyszombat megye motivációs programokkal és támogatásokkal tartaná itthon...

Kétmillió eurós kormánytámogatásban részesül a Tőketerebesi és a...

Példaértékű összefogás az ipolysági keramikus megsegítéséért

Magyar iskolakezdők köszöntése

Parkfest Zselízen: 2. év – kétezer mosoly a...

A balkáni dallamok és a folklór találkozása Kassán

Patthelyzet Krasznahorkán: az MBM-Group érvénytelennek tartja a szerződésbontást

Történelmi időutazás Rákóczival Kassa belvárosában

Új hídépítési projekt: megkezdődött a Királyréven átívelő 62...

Losoncon felújítják a tűzoltószertárt, a városi múzeum pedig...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma