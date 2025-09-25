Home Itt és Most Csak pénteken délelőtt szavaznak az alkotmánymódosításról a képviselők
Itt és Most

Csak pénteken délelőtt szavaznak az alkotmánymódosításról a képviselők

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Csak pénteken (szeptember 26.) 11 órakor szavaznak az alkotmánymódosításáról a parlamenti képviselők – jelentette be Richard Raši (Hlas-SD) házelnök.

„Mivel többen jelezték, hogy fel akarnak szólalni a vitában, a vita folytatódik, ezért nem ma, hanem holnap 11 órakor szavazunk” – mondta Raši. Eredetileg csütörtök estére tervezték a szavazást.

Öt ellenzéki képviselő jelezte felszólalását az alkotmánymódosításról szóló vitában, a harmadik olvasatban. A házszabály értelmében harmadik olvasatban a képviselő csak a jogalkotástechnikai, valamint a nyelvtani hibák kijavítására tehet javaslatot.

TASR/Felvidék.ma

