Csak pénteken délelőtt szavaznak az alkotmánymódosításról a képviselők

Csak pénteken (szeptember 26.) 11 órakor szavaznak az alkotmánymódosításáról a parlamenti képviselők – jelentette be Richard Raši (Hlas-SD) házelnök.

„Mivel többen jelezték, hogy fel akarnak szólalni a vitában, a vita folytatódik, ezért nem ma, hanem holnap 11 órakor szavazunk” – mondta Raši. Eredetileg csütörtök estére tervezték a szavazást.

Öt ellenzéki képviselő jelezte felszólalását az alkotmánymódosításról szóló vitában, a harmadik olvasatban. A házszabály értelmében harmadik olvasatban a képviselő csak a jogalkotástechnikai, valamint a nyelvtani hibák kijavítására tehet javaslatot.

TASR/Felvidék.ma