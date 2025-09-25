Home Kitekintő Horvátországon keresztül nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához
Horvátországon keresztül nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához

Felvidék.ma
Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, de a kormány nem fogja engedni, hogy a profitéhségük elvegye a rezsicsökkentés eredményeit – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Adria kőolajvezeték kapacitásával kapcsolatos ellentmondó jelentések ügyében arról számolt be, hogy Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.

„Az alacsonyabb fejlettségi színvonal oda vezet, hogy nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát. Ha csak Horvátországon keresztül tudunk kőolajat szállítani Magyarországra, akkor azon a vezetéken nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához” – figyelmeztetett.

„Múlt héten, szeptember 17-én is zajlott egy teszt, ami azt bizonyította, hogy az Adria kőolajvezeték hosszú távon, szünet nélkül, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat egész egyszerűen nem képes szállítani” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy erre alapozni a magyar ellátást rendkívül veszélyes, kockázatos és felelőtlen lépés lenne.

„Ráadásul azt is látni kell sajnos, hogy a horvátok nyerészkednek rajtunk. A horvátok nyerészkednek a háborús helyzeten. A horvátok most is háborús felárat szednek tőlünk, hiszen a háború kitörése óta a kőolajvezetéken a tranzitszállítás díját az európai benchmarkok ötszörösére emelték fel” – húzta alá. „A horvátok tehát kihasználják a helyzetet, hogy háború van, s kihasználják azt, hogy Magyarországnak szüksége van adott esetben az Adria vezetéken érkező kőolajra, és háborús felárat szednek rajtunk” – folytatta.

„És mi nem vagyunk hajlandók a horvátok profitéhségének kitenni a rezsicsökkentés eredményeit. Mi nem vagyunk hajlandók arra, hogy a horvátoknak fizetett extraprofit miatt a magyar embereknek nőjön az energiaszámlája. Úgyhogy a horvátoknak ezt a profitéhségét nem velünk szemben kellene kiélni. És még egyszer mondom, nem fogjuk engedni, hogy a horvátok profitéhsége elvigye a magyar rezsicsökkentés eredményeit” – szögezte le.

A miniszter végül arra is kitért, hogy Horvátország az elmúlt években az esetek többségében nem volt tisztességes Magyarországgal szemben az energiaszállítások terén.

„Gondoljunk csak bele, a Mol nyert egy választott bírósági pert néhány évvel ezelőtt, amelynek nyomán jelenleg 270 millió dollárral tartozik a Molnak a horvát állam. Ez egy bírósági ítéleten alapuló tartozás, amelyet a horvát állam mind a mai napig nem rendezett” – emlékeztetett.

MTI/Felvidék.ma

