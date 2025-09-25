Jövő héten újabb F-16-os vadászgépek érkeznek, Szlovákia légterét továbbra is a szövetségeseink védik, jövőre vehetjük át tőlük – válaszolta Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter keddi sajtótájékoztatóján a TASR kérdésére.

„Alighanem a jövő héten érkezik két vadászgép, az év végéig pedig még legalább kettő” – mondta Kaliňák. A tárcájának kell eldöntenie, mikor érkezhetnek meg Szlovákiába azok az F-16-osok, amelyeket jelenleg a szlovák pilóták kiképzésére használnak Arizonában.

A pilóták jövő év elejétől lehetnek bevetésre készek, ezután még néhány hónapig eltart, amíg Szlovákia átveszi légterének teljes védelmét.

„Van egy kis csúszás, és őszintén meg kell mondanom, hogy elégedetlen vagyok emiatt” – tette hozzá Kaliňák azzal, hogy bonyolult a helyzet.

Szlovákia 2018 végén írt alá szerződést 14 amerikai F-16 C/D Block 70 típusú vadászgép leszállításáról. A gépek átadása a világjárvány miatt késett. Az első két vadászgép 2024 júliusában érkezett meg Szlovákiába.

TASR/Felvidék.ma