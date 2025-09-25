Home Itt és Most „Szlovákia légterét továbbra is a szövetségeseink védik, jövőre vehetjük át tőlük”
Itt és Most

„Szlovákia légterét továbbra is a szövetségeseink védik, jövőre vehetjük át tőlük”

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Robert Kaliňák (Fotó: TASR)

Jövő héten újabb F-16-os vadászgépek érkeznek, Szlovákia légterét továbbra is a szövetségeseink védik, jövőre vehetjük át tőlük – válaszolta Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter keddi sajtótájékoztatóján a TASR kérdésére.

„Alighanem a jövő héten érkezik két vadászgép, az év végéig pedig még legalább kettő” – mondta Kaliňák. A tárcájának kell eldöntenie, mikor érkezhetnek meg Szlovákiába azok az F-16-osok, amelyeket jelenleg a szlovák pilóták kiképzésére használnak Arizonában.

A pilóták jövő év elejétől lehetnek bevetésre készek, ezután még néhány hónapig eltart, amíg Szlovákia átveszi légterének teljes védelmét.

„Van egy kis csúszás, és őszintén meg kell mondanom, hogy elégedetlen vagyok emiatt” – tette hozzá Kaliňák azzal, hogy bonyolult a helyzet.

Szlovákia 2018 végén írt alá szerződést 14 amerikai F-16 C/D Block 70 típusú vadászgép leszállításáról. A gépek átadása a világjárvány miatt késett. Az első két vadászgép 2024 júliusában érkezett meg Szlovákiába.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Fico szerint nincs ok a halasztásra, ma lesz...

A kórházi gyógyszerészek nélkül nem lenne biztonságos a...

Fico szerint a kormány nem felelős azért, hogy...

Stratégiai javaslatok a felvidéki magyar oktatás jövőjéért

Černák ügyvédei szerint teljesültek a szabadlábra helyezés feltételei

Ma folytatódik a konszolidációs csomag megvitatása a parlamentben

Holnap is folytatódik Černák feltételes szabadlábra helyezésének elbírálása

Tíz éve indult a duális képzés Szlovákiában

Üzletbezárás ünnepnapokon és fizetésbefagyasztás a parlamentben

Kevesebb adóbevételekből származó pénze lesz Nyitra megyének

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma